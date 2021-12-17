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ABD'de skandal! Savunma firmasında çalışan mühendis Rusya'ya gizli bilgileri sızdırdı

ABD'de 10 yıldır bir savunma firmasında çalışan bir mühendisin, gizli savunma bilgilerini Rusya'ya sızdırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Mühendisin 8 aydır bir Rus ajanı gibi davranan FBI çalışanı ile e-posta alışverişinde bulunduğu tespit edildi.

ABD'de skandal! Savunma firmasında çalışan mühendis Rusya'ya gizli bilgileri sızdırdı
Ekleme: 17.12.2021 - 12:03 Güncelleme: 17.12.2021 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
ABD'de skandal! Savunma firmasında çalışan mühendis Rusya'ya gizli bilgileri sızdırdı
ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 yıldır bir federal yüklenici savunma firmasında mühendis olarak çalışan John Murray Rowe'un, Rus ajanı olduğunu düşündüğü gizli görevli FBI çalışanına gizli bilgileri sızdırmaya çalışmak suçundan tutuklandığı bildirildi. FBI yetkilileri, Güney Dakotalı 63 yaşındaki John Murray Rowe'un güvenlik ihlalleri nedeniyle işinden kovulmasının ardından, şirket için içeriden bir tehdit olabileceği ihtimali üzerine gizli bir operasyon yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

RUS AJANI GİBİ DAVRANIYORMUŞ

Rus ajanı gibi davranan gizli FBI ajanıyla Güney Dakota'daki bir otelde buluşan Rowe, gizli görevliye Rusya'ya taşınmak ve Rus hükümetine bilgi vermekle ilgileneceğini söyledi. Hükümetin verdiği bilgilere göre, soruşturmanın bir parçası olarak, Mart 2020'de başlayan 8 aylık bir sürede Rowe'un, Rus ajanı gibi davranan diğer bir FBI çalışanı ile 300'den fazla e-posta alışverişinde bulunduğu tespit edildi.



MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILABİLİR

Mahkeme kayıtlarına göre, Rowe, bir e-postada ABD savaş uçaklarına dair ayrıntıları paylaşırken, diğer bir e-posta da "Burada iş bulamazsam o zaman diğer ekip için çalışacağım." ifadelerini kullandı. Güney Dakota'daki Federal Mahkemeye çıkarılan Rowe, yabancı bir hükümete yardım etmek için ulusal savunma bilgilerini sızdırmaya çalışmaktan tutuklandı. Rowe'un müebbet hapis cezasına çarptırılma ihtimali olduğu ifade ediliyor.



DAHA ÖNCE HAVACILIK ŞİRKETİNDEN KOVULMUŞ

Savcılar, Rowe'un 40 yıldır yüklenici savunma firmalarında test mühendisi olarak çalıştığını ve güvenlik izinlerine sahip olduğu bilgisini paylaştı. Rowe, Mart 2018'de güvenlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ismi açıklanmayan bir havacılık şirketinden kovulmuştu.

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ABD'de skandal! Savunma firmasında çalışan mühendis Rusya'ya gizli bilgileri sızdırdı
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