TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi.TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis'teki siyasi partilerin katılımıyla 12 gün süren 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerinde sona gelindi.Sık sık kavga ve tartışmalara neden 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi 327 oyla kabul edildi.TBMM Genel Kurulu'nda 2022 bütçesi görüşmelerinin son gününde konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Görüşmeler sırasında zaman zaman gerilimler yaşanmış, fikir ayrılıkları kimi zaman maalesef hoş olmayan şekilde üsluplara yansımıştır. Milletimizin şahit olduğu nahoş durumlar için üzüntülerimi belirtmek isterim" dedi.