Türkiye'de cani baba Yunus Göç'e tepki yağdı! Facebook'taki o ifade şaşırttı: Böyle olsun istemezdim

Gaziantep'te 1 aylık bebeğini öldüresiye döven cani baba Yunus Göç büyük tepki çekmişti! Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayın görüntüleri sosyal medyada infial yaratmıştı... Cani baba tutuklanırken, Facebook'taki o ifadesi ortaya çıktı! İşte ayrıntılar...Gaziantep'te 2 aylık bebeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkan Yunus Göç, kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Görüntülerin ardından gözaltına alınan Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu.Çocuğu mama vermek için kucağına aldığını ifadesinde belirten Göç, 'Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım.Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum' ifadelerini kullandı.Ocak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan bebeğin annesi Semra Göç'ün kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.Aile büyüklerinin araya girmesinin ardından Semra Göç, tekrardan evine dönüyor.Anne Göç'ün eşine karşı 4 ay önce açtığı boşanma davasından 2 ay önce aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiği öğrenildi.İşkence olayının duyulmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından başlatılan süreç sonuçlandı.Kararla birlikte taburcu olması halinde dedesi Mustafa Uçar'ın yanında annesiyle birlikte kalacak bebek ve annesini polis koruyacak.Anne ve bebeğine yönelik herhangi bir saldırı girişi halinde Emniyet'ten görevlendirilen polis ekibi devreye girecek.Yunus Göç hakkında 'nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.Gaziantep'te babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebek, Özel Anka Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır devam eden yoğun tedavinin ardından sağlığına kavuşarak sabah saatlerinde taburcu edildi.Gaziantep'te babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebeğin yaklaşık bir haftadır özel hastanede yoğun şekilde devam eden tedavisi tamamlandı.Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan çıkarılan ve bir süre normal serviste takipleri yapılan Cihan bebek, yapılan tüm tetkiklerinde anormal bir duruma rastlanmaması üzerine sabah saatlerinde taburcu edildi. Taburcu edilen Cihan bebek ve annesi polis ekipleri tarafından korunurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de aileye sosyal destek sağlıyor.Cihan bebeğin yaşanan üzücü olayın ardından ilk günden itibaren tüm takiplerini yapan Opr. Dr. İsmail Demir, bebeğin tüm değerlerinin normale döndüğünü ve taburcu etmeye karar verdiklerini söyledi.Bebeğin son durumu ile ilgili bilgi veren Opr. Dr. Demir, 'Hastamız Cihan bebeği geçtiğimiz cuma günü yoğun bakımdan çıkartarak normal servise almıştık. Hafta sonu da tüm takiplerinde anormal bir durum olmadı.Genel durumu iyi ve her şeyi stabil şekilde seyrediyor. O nedenle hastamız Cihan bebeği bugün itibarıyla taburcu ettik. Bundan sonrasında da poliklinik takipleri ara ara devam edecek. Beyindeki kanamalar da durmuş vaziyette ve artık onlar da iyileşiyor.Zaten herhangi bir cerrahi müdahale düşünmemiştik. Bütün süreç medikal tedavi ile tamamlandı. Bundan sonra iyileşme süreci devam edecek. Şu an itibarıyla beyinde de kalıcı bir hasar görünmüyor.Bebeğin beslenmesi ve hareketleri gayet iyi ve rahat. Normal bir bebek gibi gayet iyi, canlı, çevresiyle ilgili ve bir sorun görünmüyor' ifadelerini kullandı.Yunus Göç'ün 2 aylık Cihan bebeğe şiddet uyguladığı görüntüler kan dondurdu. Türkiye, cani babaya öfke kustu. Gözaltına alınan Göç, cezaevine konuldu. Büyük tepki gören cani babanın Facebook hesabındaki ifade şaşırttı: 'Böyle olsun istemezdim...'