Muhalefetten peş peşe asgari ücret açıklaması

Milyonlarca işçinin büyük bir merakla beklediği asgari ücret bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçi ve işveren temsilcilerini de yanına alarak gerçekleştirdiği ortak basın açıklamasında belli oldu. Başkan Erdoğan, 2022 için geçerli olacak asgari ücretin 4 bin 250 TL olduğunu açıkladı.Başkan Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasının ardından muhalefetten de peş peşe açıklamalar geldi.KILIÇDAROĞLU VE KARAMOLLAOĞLU ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.Kılıçdaroğlu, "Oranı küçümsemiyoruz ancak dolarla aylık alanlar var, listeyi yayımlayabiliriz. Eğer sorunlar böyle devam ederse, önümüzdeki yaz Türkiye gıda kriziyle karşı karşıya kalırsa kimse şaşırmamalı" açıklamasında bulundu.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, "4 bin 250 lirayı doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı’nın kendisi açıklıyor. Burada da önem verdiği husus nispet" dedi.Karamollaoğlu da, "Enflasyonu, dolar, euroyu dikkate alarak, bu artışla bir ailenin geçinip geçinemeyeceğine bakılmalı. Vatandaş geçinemiyorsa, 4250 değil 5250 dahi olsa farkı olmaz. Mühim olan bu asgari ücret ile 4 kişilik bir ailenin kendi ihtiyacını karşılayabilmesidir. Asgari ücret açlık sınırında olamaz, açlık sınırının altında hiç olamaz. Rakamın üzerinde durmuyorum, vatandaşın geçinebileceği kadar bir ücret olmalı." dedi.MERAL AKŞENER'DEN ASGARİ ÜCRETE İLK YORUMİYİ Parti lideri Meral Akşener, ekonomi kurmayları Ümit Özlale ve Bilge Yılmaz ile ekonomik durumu, faiz indirimi ve asgari ücreti değerlendirdi.Faiz indirimi ve asgari ücret konusunda değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Biz asgari ücret ile ilgili olarak 4 bin lira artı 500 lira işverene kaynak desteği önermiştik. Bugün 4 bin 250 lira asgari ücret açıklandı. 450 lira da destek açıklandı. Demek ki muhalefete kulak vermek herkesin işine yarıyormuş." açıklamasında bulundu.Akşener, "İYİ Parti olarak iktidar ve muhalefet tanımını şöyle yapıyoruz. Seçim olur seçmenler oy kullanır. O oyların sonucunda sandıklar açılır bir siyasi parti ya da birkaç siyasi parti iktidar olur. Seçmen iktidara sen bizi yöneteceksin, hizmet edeceksin der. Muhalefete de sen de bizim avukatımız olacaksın der.” diye konuştu.ALİ BABACAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASIDEVA Partisi lideri Ali Babacan ise, "Bugün açıklanan asgari ücret, daha ocak sonunda vatandaşların eline gelmeden erimeye başlayacak. Şu anda Türkiye, üzülerek söylüyorum ki kronik yüksek enflasyon dönemine artık girmiştir" dedi.DAVUTOĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRMESİGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni asgari ücrete ilişkin, "İktidara 1,5 yıl önce '15 Haziran 2020'de sadece vergiyi değil, SGK işçi payını da kaldırın' demiştik, yine anlamamışlar." ifadesini kullandı.Davutoğlu, yeni asgari ücret zammına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin 1425 lira artmasına rağmen dolar olarak karşılığının 110 dolar azaldığını belirtti.Ahmet Davutoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:"Asgari ücret 1425 lira artarken karşılığı 385 dolarsa 275 dolara düşmüş oldu. 1425 lira verirmiş gibi yapıp milletin cebinden 110 dolar almanın adı 'tırnakçılıktır'. İktidara 1,5 yıl önce 15 Haziran 2020'de 'sadece vergiyi değil, SGK işçi payını da kaldırın demiştik', yine anlamamışlar."MUHARREM İNCE'DEN DE ASGARİ ÜCRETE İLK YORUMAsgari ücrete yapılan zammı değerlendiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de, "Yanlış ekonomi politikalarıyla Türk lirasını pula çevirdikleri için asgari ücrete yapılan oranda emekli ve memur maaşlarına da zam yapılmalıdır" dedi.