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Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk mafyasının elinde mi?

Kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer'in nerede olduğuna ilişkin soruşturmanın yapıldığı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki dosyaya giren son bilgi Arnavutluk'ta olduğu yönünde. Polis, Özer'in, Thodex mağdurlarından topladığı milyonlarca doları kendisini saklanmaları için Arnavutluk'taki mafyaya rehin bıraktığı ihtimali üzerinde duruyor.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk mafyasının elinde mi?
Ekleme: 16.12.2021 - 13:02 Güncelleme: 16.12.2021 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk mafyasının elinde mi?
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar kripto parayla 20 Nisan 2021'de Arnavutluk'a kaçtığı tespit edildikten sonra, izini kaybettirdi.

İstanbul Emniyeti'nin kurduğu özel ekiple Arnavutluk polisiyle yapılan ortak çalışmalara rağmen, yaklaşık 8 aydır Özer'in nerede olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi. Kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer'in nerede olduğuna ilişkin soruşturmanın yapıldığı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki dosyaya giren son bilgi Arnavutluk'ta olduğu yönünde. Ancak resmi olarak çıkış tarihi olan 20 Nisan'dan bugüne Özer'in nerede olduğuna ilişkin başka bir tespit yapılamadığı belirtildi.

ARNAVUTLUK MAFYASINA REHİN DÜŞTÜ

Polis, Özer'in, Thodex mağdurlarından topladığı milyonlarca doları kendisini saklanmaları için Arnavutluk'taki mafyaya rehin bıraktığı ihtimali üzerinde duruyor. Özer'in aylardır yakalanamamasında, Arnavutluk mafyasının etkisi olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Özer'in bugüne kadar Arnavutluk'tan çıktığına ilişkin herhangi bir tespit olmadığı belirtildi.
Arnavutluk polisinin Faruk Fatih Özer'in yakalanması için titiz ve kararlı çalışmalar yürüttüğü, saklandığı yerin belirlenmesi için ihbarlar dışında polis muhbirlerinden de yararlanıldığı kaydedildi. Thodex'in firarı patronu Faruk Fatih Özer'in akıllı cep telefonu yerine eski tip telefon kullanarak sürekli değiştirdiği değerlendirmesi yapıldı. Özer'in, polisin kaldığı otele yaptığı baskından sonra mafyaya ait evlerde kaldığı iddia edildi.

MİLYONLARCA DOLARLA KAÇTI

Özer'in 18 Nisan'da kız kardeşi Serap Özer'den şirketin tüm belgelerini alarak iki gün sonra Arnavutluk'a kaçtığı belirlenmişti. Özer'in kaçmadan önce hazırlıklarını yaptığı ve yanına yüklü miktarda para aldığı değerlendirildi. Soruşturmada tutuklu bulunan Serap Özer ifadesinde abisi Faruk Fatih Özer'in 18 Nisan 2021 tarihinde şirkete ait hacklenme raporu, şirket
davalarıyla ilgili dokümanlar, mizan ve bütçeye ilişkin belgeler, karar, pay, genel kurul defterini istediğini anlattı.

Özer, bu belgeler ve 400 bin kişiyi dolandırarak elde ettiği milyonlarca dolar kripto parayla yurtdışına çıktı.

Özer'in Arnavutluk'a gittikten sonra bu ülkeden çıkış yaptığına ilişkin herhangi bir tespit yapılmadığı bu nedenle halen bu ülkede gizlenmeyi sürdürdüğü değerlendiriliyor.
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