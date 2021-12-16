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İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 41 bin lira olarak belirlendi | İBB 2022 yılı mezar yeri ücret fiyat listesi açıklandı

Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu, Aşiyan gibi birinci grupta yer alan mezarlıklarda boş mezar yeri 37 bin liradan 41 bin liraya yükseltildi. Gasilhane, tahta tabut, tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi hizmetler ücretsiz olarak verilmeye devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından belirlenen tarifeye göre kentte boş mezar yeri fiyatları bulunduğu gruba göre 2 bin 640 lira ile 41 bin 140 lira arasında değişiyor.

Ekleme: 16.12.2021 - 20:53 Güncelleme: 16.12.2021 - 21:10 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 41 bin lira olarak belirlendi | İBB 2022 yılı mezar yeri ücret fiyat listesi açıklandı
İBB Meclisi Aralık ayı üçüncü birleşimi Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında 2022 Yılı Ücret Tarife Teklifleri kapsamında mezarlık ücret ve hizmet bedelleri de ele alındı.

Meclis tarafından 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak cenaze hizmetleri ve mezarlık fiyatları belirlendi.

Komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilen tarifeye göre gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi hizmetler ücretsiz olmaya devam edecek.

ÜCRETLİ HİZMETLER VE MEZARLIK YERİ BEDELLERİ

Tabutlu defin 400 liradan 440 liraya, briket lahit 700 liradan 770 liraya, yer bedeli hariç kabir nakli 2 bin 200 lira, tek katlı lahit mezar 1750 liradan 1920 liraya, çift katlı lahit mezar 2 bin 200 liradan 2 bin 420 lira olarak belirlendi.

Mezarlık yeri bedelleri ise gruplara göre değişim gösteriyor.

Birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet'te cenaze için 6 bin 600 lira olan yer bedeli değiştirilmedi.

Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 18 bin 700 liradan 20 bin 570 liraya, boş mezar yeri bedeli ise 37 bin 400 liradan 41 bin 140 liraya yükseltildi. Çocuk cenazesi için yer bedeli ise geçtiğimiz yıl uygulanan bedel olan 6 bin 600 lirada sabit tutuldu.

Emirgan, Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce, Avcılar gibi ikinci grupta yer alan mezarlıklarda 1200 lira olan yer bedeli değiştirilmezken, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 7 bin 500 liradan 8 bin 250 liraya, boş mezar yeri bedeli 15 bin liradan 16 bin 500 liraya yükseltildi. 1200 lira olan çocuk cenazesi için yer bedeli ise değiştirilmedi.

Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci, Kayabaşı gibi üçüncü grupta yer alan mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 100 lira olarak kalırken, boş mezar yeri 5 bin liradan 5 bin 500 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 2 bin 500 liradan 2 bin 750 liraya çıkarıldı.

Daha önce köy statüsünde olan mezarlıkların bulunduğu dördüncü grupta ise cenaze için yer bedeli 100 lira olarak kalırken, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 1200 liradan 1320 liraya, boş mezar yeri 2 bin 400 liradan 2 bin 640 liraya yükseltildi.

Gayrimüslimlere ait mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 500 lira olarak kalırken, cenazenin yanındaki boş mezar yeri 4 bin 800 liradan 5 bin 280 liraya, boş mezar yeri 7 bin 800 liradan 8 bin 580 liraya çıktı.

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