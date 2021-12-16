İSG Sonuçları Ne zaman Açıklanacak? İş Sağlığı ve Güvenliği Sınav Sonuçları Açıklandı Mı?

İSG Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

İSG Sınav Sonuçları Açıklandı Mı?

ÖYM Sınav Takvimi 2022 Belli Oldu Mu?

İş Sağlığı ve Güvenliği sınavına giren birçok aday konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu sebeple en merak edilen konular arasındavesoruları yer alıyor. Bu konu kapsamında 12 Aralık’ta gerçekleşen iş sağlığı ve güvenliği sınav sonucunun açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor.. ÖSYM tarafından açıklanacak olması sebebiyle birçok kişi konu hakkında ÖSYM’nin sitesini araştırmaya devam etti.vesorusuna cevap almak için haberimizi takip edebilirsiniz.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan iş sağlığı ve güvenliği sınavının ardından konu hakkında birçok detay merak edildi. Bu sebeple en merak edilen konular arasındavesorusu yer alıyor. 12 Aralık tarihinde sınava giren birçok kişi sınavın açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek için ÖSYM sitesine giriyor. İSG sonuçlarını araştıran adaylara ÖSYM tarafından açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından iş sağlığı ve güvenliği sınavları hakkında yapılan açıklama şu şekilde;“12 Aralık 2021 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2021-İSG/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.Sınava başvuran adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Aralık 2021 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.”Konuyla ilgili olarak en merak edilenler arasındasorusu yer alıyor. Bu konu kapsamındasorusu oldukça merak edildi. İSG tarafından belirtilenlere göre İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı sınavının Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından konuyla ilgili olarak 6 Ocak 2022 tarihinde adaylar, ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden erişime açılan sınav sonuç sorgulama ekranından sonuçlarına ulaşabilecekler. Açıklaması yapıldı.Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,-Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,-KPSS TARİHLERİ-EKPSSS 24 Nisan,-KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,-KPSS ÖABT 14 Ağustos,-KPSS Önlisans 2 Ekim,-KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,-KPSS DHBT 27 Kasım,e-YÖKDİL: 14 Mayıs,-MYÖS: 29 Mayıs,-Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,-ALES TARİHLERİ-ALES/1: 17 Nisan,-ALES/2: 21 Ağustos,-ALES/3: 20 Kasım,-YABANCI DİL SINAVLARI-YDS/1: 10 Nisan,-YDS/2: 23 Ekim,-YÖKDİL/1: 13 Mart,-YÖKDİL/2: 28 Ağustos,-TUS 1. Dönem: 6 Mart,-TUS 2. Dönem: 4 Eylül,-DUS: 16 Ekim-EUS: 16 Ekim-YDUS: 18 Aralık