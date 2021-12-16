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Instagram'da daha uzun hikayeler paylaşabileceksiniz! İlk kez Türkiye'de fark edildi

Popüler sosyal medya platformu Instagram, hikayelerde 60 saniyelik bir videoyu bölümlere ayırmadan yayınlamanıza izin vermeye hazırlanıyor. Instagram'da daha uzun hikayeler paylaşmanızı sağlayacak yeni özellik, ilk olarak Türkiye'deki bir Instagram kullanıcısı tarafından fark edildi.

Ekleme: 16.12.2021 - 12:49 Güncelleme: 16.12.2021 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
Instagram'da daha uzun hikayeler paylaşabileceksiniz! İlk kez Türkiye'de fark edildi
Instagram'da hikayelere video yüklemek pek çok Instagram kullanıcısının tercih ettiği bir yöntem. Instagram, hikayeleri daha da geliştirmek için ise yoğun bir şekilde çalışıyor. Çünkü Meta çatısı altındaki platformun artık TikTok ve Snapchat gibi çok ciddi rakipleri bulunuyor. Instagram rekabette bir adım önde olmak için ise yeni özellikler sunuyor. Test edildiği fark edilen son özellik, bu çabanın son bir örneği gibi görünüyor. Bu özellik, Instagram hikayelerindeki süre sınırını uzatıyor.

INSTAGRAM'DA DAHA UZUN HİKAYE PAYLAŞMA DÖNEMİ

Şu anda Instagram, 15 saniyeden uzun bir video yüklediğinizde, söz konusu videoyu otomatik olarak birden fazla farklı hikayeye bölüyor. İlk kez Türkiye'deki bir Instagram kullanıcısının fark ettiğine göre ise hikayelerdeki 15 saniyelik süre sınırı 60 saniyeye çıkıyor. Böylece 60 saniyelik bir videoyu bölünmeden Instagram hikayenize ekleyebilecek, şimdikinden daha uzun hikayeler paylaşabileceksiniz.



EK BİR ÖZELLİK VAR

Buna ek olarak, sosyal medya platformunun, diğer hesaplardan bahsetmenizi veya gönderinize bir konum eklemenizi kolaylaştıracak yeniden tasarlanmış bir hikaye yayınlama arayüzünü de test ettiği söyleniyor.

Instagram'a daha uzun hikaye atmayı sağlayan özelliğin şu anda bazı kullanıcılar için mevcut olduğu aktarılıyor. Özelliğin tüm kullanıcılara sunulacağı tarih ise belli değil.
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