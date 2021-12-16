İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflayan Suat Özçağdaş’ın davasında yeni gelişme

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflamasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.SANIK SUAT ÖZÇAĞDAŞ HAKİM KARŞISINDAYDIİstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5. celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanık Suat Özçağdaş katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.SAVCI MÜTALAASINDA CEZALANDIRILMASINI İSTEDİDuruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasında bilirkişi raporu, tanık beyanları ve dosyadaki diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde sanık Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan tarihinde katılana ait bahçeli evin görüş alanını alarak kendisine ait telefonla fotosunu çektiği, bu şekilde kayda aldığı görüntüyü CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiğinin sabit olduğu aktarılarak sanık Özçağdaş'ın cezalandırılması talep edildi.YİNE SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİDuruşmada müşteki avukatı mütalaaya katıldıklarını ve sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Sanık Suat Özçağdaş ise mütalaaya karşı sorulan savunmasında 'Suçlamayı kabul etmiyorum, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istiyorum' dedi. Sanık avukatı da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.DAVA ERTELENDİDuruşma sonu mahkeme, sanık Özçağdaş'ın talebini kabul ederek savunma yapması için süre verilmesine karar vererek davayı erteledi.Sanığa mütalaaya karşı beyanını sunması için süre verilmesine karar verilerek mart 8 saat 14.00 Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Suat Özçağdaş ise ''BİLİRKİŞİ RAPORU YETERSİZDİR'Duruşmada söz alan sanık avukatı, 'Müvekkilimin oraya gitme sebebi özel hayatın gizliliğini ihlal etmek değil, bir kamu arazisinde imara aykırı bir şekilde yapılaşma yapılıp yapılmadığını tespit etmektir. Bilirkişi raporu talep etmemizin sebebi yapılan yapıların izinsiz bir şekilde yapılıp yapılamayacağının, yapıldığı takdirde imara aykırılık teşkil edip etmeyeceğininin tespit edilmesine yönelikken mevcut bilirkişi raporunda bu söylediğimiz hususların hiçbiri incelenmemiştir' diyerek bilirkişi raporunun eksik olduğunu belirtip yeni bir bilirkişi heyetinin görevlendirilmesini talep etti.MAHKEME SALONUNDA PANDEMİ GERGİNLİĞİMüşteki avukatı ise söz alıp duruşma ortamının pandemi koşullarına uygun olmadığını, salonun fazla kalabalık olduğunu söyleyerek gerekli tedbirin alınmasını ve mahkeme salonunun boşaltılmasını istedi. Mahkeme, müşteki avukatının talebini değerlendirerek mahkemenin fiziki şartlarına aykırı şekilde insan alınmadığı, diğer taraftan açık yargılamaya ilişkin kanuni düzenleme karşısında pandemi koşulları nedeniyle açık yargılanaya yönelik kısıtlayıcı herhangi bir kanuni düzenlemenin de olmadığı gerekçeleriyle bu talebi reddetti.SANIĞIN SUÇUNU İKRAR ETTİĞİ VURGULANDIDuruşmada yeniden söz alan müşteki avukatı beyanında, 'Davaya konu fotoğrafın çekildiği alan tapu kaydına göre müvekkilime ait alandır ve evinin bahçesi niteliğindedir. Bu durum, temel hak ve özgürlüklerden olan konut dokunulmazılığı, ve özel hayatın gizliliğini ihlaldir. Sanık tarafından da yaptığı fiil ve sonrasında fotoğrafın CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na gönderildiği ikrar edilmiştir. Bu davanın konusu özel hayatın gizliliğini ihlal suçudur. İmar mevzuatına aykırılık bu davanın suçu değildir' dedi.'SANIĞIN EYLEMİNİN NE AHLAKİ NE DE İNSANİ YÖNÜ YOKTUR'Müşteki avukatı beyanının devamında 'İmar mevzuatına aykırılık' suçunun başka bir soruşturma kapsamında işlenmiş olduğunu belirterek 'O soruşturmada uzman mühendis bilirkişi tarafından savcılığın talebi üzerine dosyaya sunulmuş detaylı rapor vardır ve dosyaya takipsizlik kararı verilmiştir. Bu karara İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da bir itiraz gelmemiştir. Ayrıca bir parsel üzerinde imar mevzuatına aykırılık suçu olsa da bu durum, bir siyasi partinin ilçe başkanının yetki alanına giren bir konu değildir. Sanık, orada bir anne 4 çocuğuyla otururken suç işlemiştir. Bu fiilin ne ahlaki ne insani savunulur tarafı yoktur. Ayrıca siyasi hak niteliği de yoktur' diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.DAVA ERTELENDİDuruşma sonu mahkeme, mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına süre verilmesine karar vererek davayı erteledi.