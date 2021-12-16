CHP'nin zalim Bolu beyi Tanju Özcan boyundan büyük işlere kalkıştı! Fındık Gen Bankası’nı da ortadan kaldırdı

Türkiye'nin yaklaşık 220 bin nüfuslu şirin kenti Bolu, en karanlık dönemlerini yaşıyor. 2 buçuk yılı aşkın Bolu Belediye Başkanlığını yürüten Cumhuriyet Hallk Partisi'nin ünlü kafatasçısı Tanju Özcan topluma fitne tohumu ekerek tansiyonu yükselten adımlar atıyor. Hizmet siyaseti yerine yalan ve ırkçılık üzerinden politik kazanç elde etmeye çalışan Özcan,şimdi de belediyenin üzerinde Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi bulunan arazisini satmaya yeltendi.AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner sosyal medya heasabından, 'İçerisinde 'Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi' de bulunan arazi, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcantarafından satılığa çıkarıldı. Yüzlerce yeşeren canlı fidan. Türk fındığının GEN bahçesi. 20 yıllık emek… Vicdanın rahat mı Başkan?' ifadelerini kullandı.Yayınladığı görselde, 'Tanju Özcan'dan satılık. Tanıdığa gider. Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi'nde bulunan araziyi sattın. Vicdanın rahat mı başkan?' ifadeleri kullanıldı.Özcan'ın satılığa çıkardığı Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi'nin de bulunduğu fidanlık arazisine spor oteli ve çeşitli tesisler yapılacağı konuşuluyor.Türk Fındığı Gen Bankası oluşturmak, erken yaşta ve kolay tohum temin etmek, fenolojik çalışmalar yapmak, eczacılık için gerekli ham maddeye yönelik çıktılar almak, çeşitlibölgelerden getirilen fındık fidanlarını aynı ortamda yetiştirmek ve daha birçok amaç için 9 farklı bölgeden getirilen 120 fındık ağacını barından Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi,Türk fındığının korunması adına büyük önem teşkil ediyor. Tohum Bahçesi'nin içerisinde bulunan arazinin Özcan tarafından ihale ile satılmasıyla uzun yıllar süren araştırmalar ve Gen Bahçesi tarihe karışacak.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını duyurdu.Belediye bütçesinden yardımı kestikleri halde bile yabancı uyruklu kişilerin şehirden gitmediklerini söyleyen Özcan, ''Bu misafirlik çok uzadı. Bana 'faşist' diyecekler. Hiç umurumda değil' dedi. Gündem de olmayı seven CHP'li Özcan yabancı uyrukluların nikâh ücretlerinin 100 bin lira olması kararını da meclisten geçirdi.Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan Özcan'ın bu kararı meclisten geçirmesi sonrası, '2017'de müftü nikâhı düzenlemesini laikliğe aykırı bularak iptali için Anayasa Mahkemesine götüren CHP'li milletvekillerinden biriydi.' dedi.Katıldığı bir programda başörtülü bir kadının kendisinden yardım istediğini aktaran Özcan, ''Benim bebeğim yok. 'Bana yardımcı olur musunuz?' dedi. Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var' çirkince sözler sarf etti.