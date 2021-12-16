CHP'nin zalim Bolu beyi Tanju Özcan boyundan büyük işlere kalkıştı! Fındık Gen Bankası’nı da ortadan kaldırdı
CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, üzerinde Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi bulunan arazisini satılığa çıkararak otel yapmak istiyor. Göreve geldiğinden beri boyundan büyük işlere kalkışan Özcan, hizmet üretmek yerine İslam karşıtı, kafatasçı ve ahlak dışı açıklamalarıyla toplumdaki kutuplaştırmayı derinleştiriyor. 9 farklı bölgeden getirilen 120 fındık ağacını barından Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi, Türk fındığının korunması adına büyük önem teşkil ediyor. 16. yüzyılda halka zulmaden Bolu beyine özenen Özcan'ın bu kararı sonrası söz konusu araziyi çevreleyen tellere, "Tanju Özcan'dan satılık. Tanıdığa gider. Türk Fındığı Klonol Tohum Bahçesi'nde bulunan araziyi sattın. Vicdanın rahat mı başkan?" afişi asıldı. Haberin detayları...
şimdi de belediyenin üzerinde Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi bulunan arazisini satmaya yeltendi.
'VİCDANIN RAHAT MI BAŞKAN?'
AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner sosyal medya heasabından, 'İçerisinde 'Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi' de bulunan arazi, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
tarafından satılığa çıkarıldı. Yüzlerce yeşeren canlı fidan. Türk fındığının GEN bahçesi. 20 yıllık emek… Vicdanın rahat mı Başkan?' ifadelerini kullandı.
'TANJU ÖZCAN'DAN SATILIK, TANIDIĞA GİDER'
Yayınladığı görselde, 'Tanju Özcan'dan satılık. Tanıdığa gider. Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi'nde bulunan araziyi sattın. Vicdanın rahat mı başkan?' ifadeleri kullanıldı.
OTEL YAPILACAK!
Özcan'ın satılığa çıkardığı Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi'nin de bulunduğu fidanlık arazisine spor oteli ve çeşitli tesisler yapılacağı konuşuluyor.
AĞAÇLAR ORTADAN KALDIRILACAK
Türk Fındığı Gen Bankası oluşturmak, erken yaşta ve kolay tohum temin etmek, fenolojik çalışmalar yapmak, eczacılık için gerekli ham maddeye yönelik çıktılar almak, çeşitli
bölgelerden getirilen fındık fidanlarını aynı ortamda yetiştirmek ve daha birçok amaç için 9 farklı bölgeden getirilen 120 fındık ağacını barından Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi,
Türk fındığının korunması adına büyük önem teşkil ediyor. Tohum Bahçesi'nin içerisinde bulunan arazinin Özcan tarafından ihale ile satılmasıyla uzun yıllar süren araştırmalar ve Gen Bahçesi tarihe karışacak.
SAVAŞTAN VE AÇLIKTAN KAÇAN MAZLUMLARA IRKÇI OYLARI KAZANMAK İÇİN ACIMADI
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını duyurdu.
Belediye bütçesinden yardımı kestikleri halde bile yabancı uyruklu kişilerin şehirden gitmediklerini söyleyen Özcan, ''Bu misafirlik çok uzadı. Bana 'faşist' diyecekler. Hiç umurumda değil' dedi. Gündem de olmayı seven CHP'li Özcan yabancı uyrukluların nikâh ücretlerinin 100 bin lira olması kararını da meclisten geçirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan Özcan'ın bu kararı meclisten geçirmesi sonrası, '2017'de müftü nikâhı düzenlemesini laikliğe aykırı bularak iptali için Anayasa Mahkemesine götüren CHP'li milletvekillerinden biriydi.' dedi.
MUHAFAZAKAR BİR KADINA AHLAKSIZCA BİR İMADA BULUNDU
Katıldığı bir programda başörtülü bir kadının kendisinden yardım istediğini aktaran Özcan, ''Benim bebeğim yok. 'Bana yardımcı olur musunuz?' dedi. Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var' çirkince sözler sarf etti.