  • USD: 14,64 - 14,66
  • EURO: 16,49 - 16,52
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'nin zalim Bolu beyi Tanju Özcan boyundan büyük işlere kalkıştı! Fındık Gen Bankası’nı da ortadan kaldırdı

CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, üzerinde Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi bulunan arazisini satılığa çıkararak otel yapmak istiyor. Göreve geldiğinden beri boyundan büyük işlere kalkışan Özcan, hizmet üretmek yerine İslam karşıtı, kafatasçı ve ahlak dışı açıklamalarıyla toplumdaki kutuplaştırmayı derinleştiriyor. 9 farklı bölgeden getirilen 120 fındık ağacını barından Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi, Türk fındığının korunması adına büyük önem teşkil ediyor. 16. yüzyılda halka zulmaden Bolu beyine özenen Özcan'ın bu kararı sonrası söz konusu araziyi çevreleyen tellere, "Tanju Özcan'dan satılık. Tanıdığa gider. Türk Fındığı Klonol Tohum Bahçesi'nde bulunan araziyi sattın. Vicdanın rahat mı başkan?" afişi asıldı. Haberin detayları...

CHP'nin zalim Bolu beyi Tanju Özcan boyundan büyük işlere kalkıştı! Fındık Gen Bankası’nı da ortadan kaldırdı
Ekleme: 16.12.2021 - 14:25 Güncelleme: 16.12.2021 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin zalim Bolu beyi Tanju Özcan boyundan büyük işlere kalkıştı! Fındık Gen Bankası’nı da ortadan kaldırdı
Türkiye'nin yaklaşık 220 bin nüfuslu şirin kenti Bolu, en karanlık dönemlerini yaşıyor. 2 buçuk yılı aşkın Bolu Belediye Başkanlığını yürüten Cumhuriyet Hallk Partisi'nin ünlü kafatasçısı Tanju Özcan topluma fitne tohumu ekerek tansiyonu yükselten adımlar atıyor. Hizmet siyaseti yerine yalan ve ırkçılık üzerinden politik kazanç elde etmeye çalışan Özcan,
şimdi de belediyenin üzerinde Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi bulunan arazisini satmaya yeltendi.

'VİCDANIN RAHAT MI BAŞKAN?'

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner sosyal medya heasabından, 'İçerisinde 'Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi' de bulunan arazi, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
tarafından satılığa çıkarıldı. Yüzlerce yeşeren canlı fidan. Türk fındığının GEN bahçesi. 20 yıllık emek… Vicdanın rahat mı Başkan?' ifadelerini kullandı.



'TANJU ÖZCAN'DAN SATILIK, TANIDIĞA GİDER'

Yayınladığı görselde, 'Tanju Özcan'dan satılık. Tanıdığa gider. Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi'nde bulunan araziyi sattın. Vicdanın rahat mı başkan?' ifadeleri kullanıldı.



OTEL YAPILACAK!

Özcan'ın satılığa çıkardığı Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi'nin de bulunduğu fidanlık arazisine spor oteli ve çeşitli tesisler yapılacağı konuşuluyor.

AĞAÇLAR ORTADAN KALDIRILACAK

Türk Fındığı Gen Bankası oluşturmak, erken yaşta ve kolay tohum temin etmek, fenolojik çalışmalar yapmak, eczacılık için gerekli ham maddeye yönelik çıktılar almak, çeşitli
bölgelerden getirilen fındık fidanlarını aynı ortamda yetiştirmek ve daha birçok amaç için 9 farklı bölgeden getirilen 120 fındık ağacını barından Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi,
Türk fındığının korunması adına büyük önem teşkil ediyor. Tohum Bahçesi'nin içerisinde bulunan arazinin Özcan tarafından ihale ile satılmasıyla uzun yıllar süren araştırmalar ve Gen Bahçesi tarihe karışacak.



SAVAŞTAN VE AÇLIKTAN KAÇAN MAZLUMLARA IRKÇI OYLARI KAZANMAK İÇİN ACIMADI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını duyurdu.

Belediye bütçesinden yardımı kestikleri halde bile yabancı uyruklu kişilerin şehirden gitmediklerini söyleyen Özcan, ''Bu misafirlik çok uzadı. Bana 'faşist' diyecekler. Hiç umurumda değil' dedi. Gündem de olmayı seven CHP'li Özcan yabancı uyrukluların nikâh ücretlerinin 100 bin lira olması kararını da meclisten geçirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan Özcan'ın bu kararı meclisten geçirmesi sonrası, '2017'de müftü nikâhı düzenlemesini laikliğe aykırı bularak iptali için Anayasa Mahkemesine götüren CHP'li milletvekillerinden biriydi.' dedi.



MUHAFAZAKAR BİR KADINA AHLAKSIZCA BİR İMADA BULUNDU

Katıldığı bir programda başörtülü bir kadının kendisinden yardım istediğini aktaran Özcan, ''Benim bebeğim yok. 'Bana yardımcı olur musunuz?' dedi. Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var' çirkince sözler sarf etti.
Başkan Erdoğan asgari ücret zammını açıklıyor!
Türkiye'de cani baba Yunus Göç'e tepki yağdı! Facebook'taki o ifade şaşırttı: Böyle olsun istemezdim
16 Aralık Faiz Kararı Ne Oldu? Konut Kredisi Faizleri Düşecek Mi?
CHP'nin zalim Bolu beyi Tanju Özcan boyundan büyük işlere kalkıştı! Fındık Gen Bankası’nı da ortadan kaldırdı
BDDK'dan flaş kredi açıklaması! Bankaları uyardı...
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Faiz kararı belli oldu!
Bunlar da CHP'li İBB'de işe alınan Bylock kullanıcıları!
Karamollaoğlu’ndan İBB’ye alınan terör örgütü üyelerine ilişkin açıklama: İnanmıyorum
İBB bunu da yaptı! 100 milyon TL'lik karla mücadele Ağustos'ta sürdü
Küresel güçler çıldırdı! The New York Times, CHP'li İBB'yi kullanarak Halk Ekmek üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırmaya başladı
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk mafyasının elinde mi?
Asgari Geçim İndirimi Belli Oldu Mu? 2022 AGİ Zam Tablosu Açıklandı Mı?
İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Ekşi: 'İBB yönetiminin riskli alanlarda 3 yılda yaptığı konut sayısı sıfır'
Sabancı yalısında mahkemelik aşk! Kurallarımızı çiğnedi
EYT'de kritik formül! 3 yıl düzenlemesi geliyor tam 700 bin kişiyi ilgilendiriyor! EYT’de yasası çıktı mı, 3600 prim günü...
Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın bitap düştü, yola yığılıp kaldı
Aksaray'da köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu
AFP'den Türkiye'yle ilgili skandal harita
Ekrem İmamoğlu CHP'li İBB'yi örgüt evine çevirdi! Terörden hapis yatan da var propaganda yapan da
CHP'li sahte doçent Zulâl Atalay Laçin’in itirafları ortaya çıktı: Diplomaları Google’dan temin ettim
Instagram'da daha uzun hikayeler paylaşabileceksiniz! İlk kez Türkiye'de fark edildi

Instagram'da daha uzun hikayeler paylaşabileceksiniz! İlk kez Türkiye'de fark edildi

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! O davada flaş gelişme...

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! O davada flaş gelişme...

Intel'den dikkat çeken metaverse açıklaması!

Intel'den dikkat çeken metaverse açıklaması!

WhatsApp'ın çökmesine neden olan iPhone hatası

WhatsApp'ın çökmesine neden olan iPhone hatası

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor