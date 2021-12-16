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Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan Omicron varyantı için hatırlatma dozu açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında bir araya gelen Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısı sona erdi! Toplantının ana gündem maddesi ülkemizde de görülen 'Omicron varyantı' olurken, Bakan Koca toplantının ardından yazılı açıklamada bulundu. Bakan Koca açıklamasında, "Aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisi son derece önemlidir. Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan Omicron varyantı için hatırlatma dozu açıklaması
Ekleme: 16.12.2021 - 00:11 Güncelleme: 16.12.2021 - 00:19 / Editör: Ozge Selin
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan Omicron varyantı için hatırlatma dozu açıklaması
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplandı. Toplantıda tüm dünya tarafından yakından takip edilen 'Omicron varyantı' masadaki en önemli konulardan biri olurken, salgının ülkemizdeki genel durumu değerlendirildi.

'Omicron Tedbiri: Belirlenmiş aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız hatırlatma dozunu olabilirler.

Koronavirüs Bilim Kurulumuz, Omicron varyantı, aşı programı ve salgının seyri gündemi ile bir araya geldi. Toplantımızda ele alınan sonuçları sıralamak gerekirse;

'OMİCRON VARYANTI İÇİN TEDİRGİN EDİCİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

1. Bilim Kurulumuz Omicron varyantının ülkemizdeki olası etkilerini değerlendirmiştir. Yeni varyant, virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep olmuştur. Kolay bulaşmasının yanında hasta etme gücünde belirlenmiş olumsuz bir durum rapor edilmemiştir. Bu açıdan omicron varyantı için tedirgin edici bir durum söz konusu değildir.

3 AYI GEÇENLER İÇİN HATIRLATMA DOZU

2. Omicron varyantının baskın olmasına karşı alınabilecek tedbirler arasında öne çıkan aşı ile koruma kalkanının güçlendirilmesidir. Aşıların varyantlara karşı etkisi ile ilgili yeni çıkan kanıtlar değerlendirilmeye alınmıştır. Ülkemizde görünen günlük vaka sayılarında ani artış olmaması aşılama programının başarısının bir göstergesidir. Hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olmamızın avantajını yaşıyoruz. Aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisi son derece önemlidir. Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir.
3. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir.

'VARYANTIN BASKIN HALE GELMESİ YAKIN GELECEKTE GERÇEKLEŞEBİLİR'

4. Omicron varyantı sebebiyle Referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları devam etmektedir. Avrupa'da yaşanan örnek ve varyantın hızla bulaşması sebebiyle ülkemizde de varyantın baskın hale gelmesi yakın gelecekte gerçekleşebilecektir. Bu duruma karşı hazırlıklı olmak için hatırlatma dozu aşılarının yapılması Bilim Kurulumuzca tavsiye edilmektedir.

5. Tehdit mutasyona uğrasa da tedbirlerimiz geçerliliğini sürdürmektedir. Virüse karşı tedbir elden bırakılmamalıdır. Bireysel hayat ile toplumsal hayatı tedbirlerle bir arada sürdürmek mümkün. Bunu bugüne kadar başardık, bundan sonra da başaracağız.'
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