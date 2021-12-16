Başkan Erdoğan asgari ücret zammını açıklıyor!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün 4. ve son kez bir araya gelerek zam miktarını belirledi.Bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Nebati, zam oranının bugün açıklanacağını ve işçinin enflasyona ezdirilmeyeceğini söylemişti.Toplantının ardından belirlenen 2022 zammını Başkan Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna açıklıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

Ayrıntılar geliyor...