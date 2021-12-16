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Asgari ücret 2022’de sürpriz gelişme! Yeni asgari ücret ile birlikte vergiler kalktı

Asgari ücret 2022, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni asgari ücret en alt sınır olarak 4.250 TL olarak belirlendi. Bununla beraber asgari ücret bütün beklentilerin üzerinde yaklaşık yüzde 50 artış kaydetti. Bu rakam son 50 yılın en yüksek asgari ücret zammı olarak dikkat çekti. Öte yandan Başkan Erdoğan rekor asgari ücret ile beraber işçi ve işveren için bir müjde daha verdi.

Asgari ücret 2022’de sürpriz gelişme! Yeni asgari ücret ile birlikte vergiler kalktı
Ekleme: 16.12.2021 - 16:37 Güncelleme: 16.12.2021 - 16:53 / Editör: Ozge Selin
Asgari ücret 2022’de sürpriz gelişme! Yeni asgari ücret ile birlikte vergiler kalktı
Asgari ücret 2022, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni asgari ücret en alt sınır olarak 4.250 TL olarak belirlendi. Bununla beraber asgari ücret bütün beklentilerin üzerinde yaklaşık yüzde 50 artış kaydetti. Bu rakam son 50 yılın en yüksek asgari ücret zammı olarak dikkat çekti. Öte yandan Başkan Erdoğan rekor asgari ücret ile beraber işçi ve işveren için bir müjde daha verdi.

Asgari ücret Tespit Komisyonu 4. ve son toplantısını yaptı. Kısa süren toplantıda taraflar tekliflerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu. Bakan Bilgin kısa süren açıklamasının ardından sözü Başkan Erdoğan alarak hem işçi hem de işveren tarafını sevindiren açıklamayı yaptı.

'ASGARİ ÜCRET 2022 İÇİN EN ALT SINIR 4.250 TL OLDU'

2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir.' dedi.

'YENİ ASGARİ ÜCRET İLE BİRLİKTE ALINAN GELİR VERGİSİ İLE DAMGA VERGİSİNİ KALDIRIYORUZ'

Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, 'Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz' dedi.
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