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2022 Asgari Ücret Tablosu! Asgari Ücret Zammı ile Kim Ne Kadar Alacak?

Asgari ücretin açıklanmasının ardından kimin ne kadar alacağı sık sık araştırılmaya başlandı. Bu sebeple en sık araştırılanlar arasında 2022 brüt ve net asgari ücret yer alıyor. Peki, Asgari ücret zammı ile kim ne kadar alacak? Asgari Ücret zammı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Ekleme: 16.12.2021 - 16:04 Güncelleme: 16.12.2021 - 16:10 / Editör: Ozge Selin
2022 Asgari Ücret Tablosu! Asgari Ücret Zammı ile Kim Ne Kadar Alacak?
Asgari ücret zammı hakkında birçok detay merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak en merak edilenlerden biri de 2022 Asgari ücret ne kadar oldu ve 2022 Asgari ücret zammı kim ne kadar akacak soruları sık sık araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan karar birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyordu. Bu sebeple birçok kişi asgari ücrete gelen zamla beraber kim ne kadar alacak merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2022 asgari ücret hakkında detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

2022 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?


7 milyona yakın asgari ücretli çalışan yeni asgari ücretin açıklanacağı saati heyecanla bekliyordu. 16 Aralık Perşembe itibariyle asgari ücretin 15.00’da açıklanacağı belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından asgari ücret açıklandı.4250 lira olarak belirlenen asgari ücretle beraber birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Yüzde 50 zam yapılmasıyla beraber sosyal medyada sık sık konuşulan asgari ücret için birçok detay merak edilmeye başlandı. Asgari ücret ne kadar oldu sorusu da oldukça merak edildi. Bu kapsamda brüt ve net maaşın ne kadar olduğu da oldukça araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretle ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı;

“Asgari ücret 184 lira iken 2 bin 825 liraya biz çıkardık. Asgari ücret 2002 yılından bu yana nominal olarak 15,3 kat arttı. Aynı dönem için asgari ücretin reel oranı da yüzde 131 olarak gerçekleşti. Asgari ücretin reel değerinin artması işçilerimizin satın alma gücünün arttığının da göstergesidir. Asgari ücrette 2002 yılında 14. sırada olan ülkemiz 2021 yılında 10. sıraya yükseldi. İşçilerimizin satın alma gücünü yükseltmeye devam edeceğiz. Babayiğitlik bize yakışır evvel Allah biz de bunu inşallah ilgili Bakanım gerekse heyeti gerekse yine çalışma arkadaşlarım geniş istişareler yapmak suretiyle çok fazla uzatmadan kararımızı vereceğiz.”
Dolarla ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından konuyla ilgili olarak “Kimse ne işveren ne de işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemelidir. Bunların da istismarını yapmamalıdır. Yok geçmişte dolar şuydu, hesabı dolar üzerinden yaklaşmak doğru değildir. Sizin geçmişinizde TL'nin olduğu bir ülkede bu insanları dolarla mı, euro ile mi çalıştırıyordunuz bu insanları. Türk Liramızı kimseye yedirmeyeceğiz. Bazı sıkıntılarımız var bunları aşacağız. Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız. Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum" açıklaması yapılmıştı.

2022 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

2022 Brüt Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sat 15.00’da asgari ücretin açıklanmasıyla birçok detay merak edilmeye başlandı. 4250 lira olan asgari ücret hakkında en merak edilenler arasında 2022 net asgari ücret ve 2022 brüt asgari ücret yer alıyor. Brüt asgari ücretin 5004 TL olduğu belirtildi. Net asgari ücret ise 4253 lira oldu.

2022 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?


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