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Rusya işgal girişimine hazırlanıyor: 5 milyon kişiye kritik uyarı!

Ukrayna-Rusya arasında devam eden Donbass krizi, savaş ihtimallerini giderek artırıyor. Rusya’nın sınır bölgesinde giderek artığı askeri birliklerle gerginliği tırmandırmasının ardından Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan bir uyarı geldi.

Rusya işgal girişimine hazırlanıyor: 5 milyon kişiye kritik uyarı!
Ekleme: 15.12.2021 - 01:56 Güncelleme: 15.12.2021 - 02:04 / Editör: Ozge Selin
Rusya işgal girişimine hazırlanıyor: 5 milyon kişiye kritik uyarı!
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın olası işgal girişiminde 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini bildirdi.

Reznikov, Politico'ya verdiği röportajda, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden beri Rusya'nın Ukrayna sınırlarına daha fazla birlik gönderdiğine dikkati çekti.

'İKİ TARAF İÇİN DE FELAKET OLUR'

Ukrayna sınırlarında şu an yaklaşık 100 bin Rus birliği olduğunu aktaran Reznikov, işgal girişiminin iki taraf için bir felaket olacağını belirtti.

Reznikov, bu durumda iki tarafın pek çok kayıp vereceğini ve 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini ifade ederek, ülkedeki 15 nükleer santralin de tehlikeye gireceğini vurguladı. Putin için Ukrayna'nın son hedef olmadığını düşündüğünü aktaran Reznikov, savaş olursa bunun Avrupa'ya da sıçrayacağını iddia etti.
Rusya işgal girişimine hazırlanıyor: 5 milyon kişiye kritik uyarı!
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