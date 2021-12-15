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PKK'nın korkulu rüyası SİHA'lar HDP'yi rahatsız etti: Savunmaya yatırım yapmak yanlış

Terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası olan ve teröristleri nokta atışıyla öldüren SİHA'lar HDP'yi rahatsız etti. TBMM'de söz alan HDP vekili Dilan Dirayet Taşdemir, "SİHA'lar artık insanları yargısızca infaz eden araçlara dönüşmüştür. Türkiye'nin güvenlik sorunu yok. O yüzden savunmaya yatırım yapmak yanlıştır." dedi.

PKK'nın korkulu rüyası SİHA'lar HDP'yi rahatsız etti: Savunmaya yatırım yapmak yanlış
Ekleme: 15.12.2021 - 00:32 Güncelleme: 15.12.2021 - 00:42 / Editör: Ozge Selin
PKK'nın korkulu rüyası SİHA'lar HDP'yi rahatsız etti: Savunmaya yatırım yapmak yanlış
TBMM'de her fırsatta terör propagandası yapan HDP, şimdi de Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

HDP vekili Dilan Dirayet Taşdemir, PKK'ya ağır kayıplar verdiren SİHA'lardan 'sorun' olarak bahsetti.

'SAVUNMAYA YATIRIM YAPMAK YANLIŞTIR'

SİHA'ların 'insanları yargısızca infaz eden araçlar olduğunu' öne süren Taşdemir 'Türkiye'nin güvenlik sorunu yok. O yüzden savunmaya yatırım yapmak yanlıştır.' dedi.

Gara'daki PKK kampına gittiği ortaya çıkan ve terörist cenazesine katılan Taşdemir, 'Silaha bu kadar para harcamak zorunda değiliz.' ifadelerini kullandı.
PKK'nın korkulu rüyası SİHA'lar HDP'yi rahatsız etti: Savunmaya yatırım yapmak yanlış
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