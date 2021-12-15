Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında videokonferans yöntemiyle toplandı. Toplantının gündeminde omicron varyantı, vaka sayıları ve yerli aşı çalışmaları var.
Bilim Kurulu toplantısı saat 17.30'da başladı. Toplantıda koronavirüs salgınındaki son durum ele alınacak. Öte yandan dünyada endişe ile takip edilen 'omicron' varyantı da Bilim Kurulu'nda ele alınacak konular arasında yer aldı.
TOPLANTININ ARDINDAN YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK
Türkiye'de de görülen yeni varyantın riskleri ve alınacak önlemler Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek. Toplantının gündeminde son vaka tablosu, acil kullanım onayı aşamasındaki yerli aşı Turkovac ve koronavirüs ilacına ilişkin çalışmalar da var. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.