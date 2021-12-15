  • USD: 14,64 - 14,66
  • EURO: 16,49 - 16,52
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında videokonferans yöntemiyle toplandı. Toplantının gündeminde omicron varyantı, vaka sayıları ve yerli aşı çalışmaları var.

Ekleme: 15.12.2021 - 18:27 Güncelleme: 15.12.2021 - 18:28 / Editör: Ozge Selin
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Bilim Kurulu toplantısı saat 17.30'da başladı. Toplantıda koronavirüs salgınındaki son durum ele alınacak. Öte yandan dünyada endişe ile takip edilen 'omicron' varyantı da Bilim Kurulu'nda ele alınacak konular arasında yer aldı.

TOPLANTININ ARDINDAN YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Türkiye'de de görülen yeni varyantın riskleri ve alınacak önlemler Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek. Toplantının gündeminde son vaka tablosu, acil kullanım onayı aşamasındaki yerli aşı Turkovac ve koronavirüs ilacına ilişkin çalışmalar da var. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

RTÜK'ten Exxen'e şok ceza! Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ı kaldırılacak mı?
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun çabaları beyhudedir
İstanbul'da suya zam!
PKK'nın Avrupa'daki merkezinin Belçika olduğu belgelendi: 'Devrim' vergisi adı altında haraç topluyorlar!
Almanya'dan Rusya'ya çok sert Ukrayna uyarısı!
2 Milyonluk makam aracıyla gezen CHP’li Başkan vatandaşın suyuna göz dikti
CHP'li isimden Millet İttifakı'ndaki adaylık krizine dair çarpıcı sözler: 'Aday olmayı kendisi de istemiyor'
İBB’de beş kişinin daha terörle bağı çıktı!
İmamoğlu bu projeye de çöktü! Balat'ta restorasyon karmaşası
İyi Partili Şenol Sunat'tan Fuat Oktay'a: Sayın FO
AK Parti'den ekonomik OHAL iddialarına çok net yanıt: Saçma sapan bir iddia, kimsenin aklından bu geçmesin
Aşiret çocuğu Özgür Demirtaş, Rolex saati pahalılandığı için mi öfkeli? İşte CNN Türk canlı yayınında yaşananlar...
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu paylaştı! İşte en çok vakanın arttığı il
Kanlı plan son anda önlenmişti! Kandil’in kodları çözüldü! Tam 37 kez…
CHP'li belediyelerdeki usulsüzlük Sayıştay raporunda! İstanbul, Ankara ve İzmir: Usulsüzlük, kayırmacılık, borç batağı
Otomobil stokçularına 50 ilde operasyon! Onlarca kişi hakkında gözaltı kararı var...
Yeni yargı paketinde vatandaş için dev adım
Tunceli dağları temizlendi: PKK’nın sözde ‘Doğu cephesi’ çökertildi!
İstanbul'da Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi! Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!
Türkiye Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağlamıştı! O ayrıntı yürek dağladı

Türkiye Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağlamıştı! O ayrıntı yürek dağladı

İstanbul'da tuhaf yasak! Yıllar önce yaşandı, sebebi ‘pes artık’ dedirtti

İstanbul'da tuhaf yasak! Yıllar önce yaşandı, sebebi ‘pes artık’ dedirtti

Japon bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüse iyi gelen meyve

Japon bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüse iyi gelen meyve

Güney Koreli süt firmasından skandal reklam! Kadınları inek olarak gösterdiler

Güney Koreli süt firmasından skandal reklam! Kadınları inek olarak gösterdiler

Türkiye'deki tek örnek: Defineciler talan etti

Türkiye'deki tek örnek: Defineciler talan etti

TikTok fenomenliği 47 yıllık evliliğin sonu oldu!

TikTok fenomenliği 47 yıllık evliliğin sonu oldu!