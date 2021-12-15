Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Bilim Kurulu toplantısı saat 17.30'da başladı. Toplantıda koronavirüs salgınındaki son durum ele alınacak. Öte yandan dünyada endişe ile takip edilen 'omicron' varyantı da Bilim Kurulu'nda ele alınacak konular arasında yer aldı.TOPLANTININ ARDINDAN YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAKTürkiye'de de görülen yeni varyantın riskleri ve alınacak önlemler Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek. Toplantının gündeminde son vaka tablosu, acil kullanım onayı aşamasındaki yerli aşı Turkovac ve koronavirüs ilacına ilişkin çalışmalar da var. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.