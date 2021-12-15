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Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında bir araya gelen Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısı sona erdi! Toplantının ana gündem maddesi ülkemizde de görülen 'Omicron varyantı' olurken, Bakan Koca toplantının ardından yazılı açıklamada bulundu.

Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Ekleme: 15.12.2021 - 18:27 Güncelleme: 15.12.2021 - 21:10 / Editör: Ozge Selin
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplandı. Toplantıda tüm dünya tarafından yakından takip edilen 'Omicron varyantı' masadaki en önemli konulardan biri olurken, salgının ülkemizdeki genel durumu değerlendirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:



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