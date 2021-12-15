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Beyaz Tv Genel Koordinatörü Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu

Beyaz Tv Genel Koordinatörü Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulunarak PKK'nın en büyük cesareti İmamoğlu'ndan aldığını söyledi.

Beyaz Tv Genel Koordinatörü Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu
Ekleme: 15.12.2021 - 00:25 Güncelleme: 15.12.2021 - 01:19 / Editör: Ozge Selin
Beyaz Tv Genel Koordinatörü Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu

Beyaz Tv Genel Koordinatörü Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Gökçek, geçtiğimiz günlerde yapılan HDP kongresine dair açıklamalarda bulunarak HDP'lilerin PKK marşını okuyup ant içtiklerini dile getirerek bu durumun Türk halkını rahatsız ettiğini belirtti. Bu yaşanan hadiselerin artık son bulması gerektiğini belirterek; Bıçağın kemiğe dayandığını söyledi.

KÜRTLERİN EN BÜYÜK DÜŞMANI HDP'DİR

Sürmanşet programında konuşan Osman Gökçek, kürtlerin en büyük düşmanının HDP olduğunu söyledi. Aksine kürt kardeşlerimizin AK Parti döneminde bütün haklara sahip olduğu ve kürtlerin en büyük dostunun AK Parti olduğunu en büyük düşmanın ise HDP olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun PKK'lıları sonuna kadar desteklediğini hatta teröristbaşının yeğeninin bile İstanbul'u Kürdistan ilan etme cesaretini de İmamoğlu'ndan aldığını belirtti. Çünkü İBB terörist yuvası oldu İmamoğlu'ndan aldıkları yüzden dolayı...

Canlı yayında önemli açıklamalara devam eden Osman Gökçek, vatandaşı canından bezdiren İETT sorununa değinerek İmamoğlu'nun kimseyi dikkate almadığını yapılan uyarılara kulak asmadığını belirtti.

konuşmasının satırbaşları ise kısaca şöyle:

'' Sayın Ekrem İmamoğlu olayı saptırmaya çalışıyor! İçişleri Bakanı size bu kişiler terör örgütleriyle iltisaklı diyorsa dikkate alın. Ben bunları atıyorum demek yerine bu kişiler devam edecek diyor.

Bu Türkiye adına bir Milli güvenlik problemidir. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu noktada dur durağı yok, hiç bir şey yokmuşçasına o çalışanlar kendi elemanı değilmiş gibi insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor!

 Vatandaşımız ayırt edemesin diye öyle bir numara çekiyor ki...
▪HDP ile evlilik yaptınız bu evlilikte de diyetinizi,ödüyorsunuz!

Şuan da toplumun bir çoğuna sorsanız HDP'nin kapatılmasını isteyeceklerinden eminim! Bu olay hiç bir Kürt kardeşimi bağlayan hareket değildir.

'Terörist elebaşı Öcalan'ın yeğeni İstanbul'un en büyük kürdistan olduğunu söylüyor, bunlara bu cesareti verenlerde Ekrem İmamoğlu ve CHP yönetimidir.
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Beyaz Tv Genel Koordinatörü Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor
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