Bandırmaspor Balıkesirspor Maçı Saat Kaçta? Bandırmaspor Balıkesirspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Bandırmaspor Balıkesirspor maçı ile iki takım bugün Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında sahaya çıkacak. Spor Toto Süper Lig'de günün ilk maçıyla Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Balıkesirspor kazanmak için mücadele edecek. Peki Bandırmaspor Balıkesirspor Maçı Saat Kaçta? Bandırmaspor Balıkesirspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Spor Toto 1. Lig'de 17. haftasında Bandırmaspor ve Balıkesirspor kozlarını paylaştı. Bandırma, son iki maçında mağlubiyet alarak 15 maçta 25 puanla 5. sırada yer aldı. Bordeaux beyaz takımı, ana rakiplerini yenerek art arda galibiyetlerini bitirmeyi umuyor. Maçtan önce 3 oyuncu Royal Hastanesi Bandırmaspor'dan kadro dışı bırakıldı. Peki Bandırmaspor Balıkesirspor Maçı Saat Kaçta? Bandırmaspor Balıkesirspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?