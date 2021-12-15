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Bandırmaspor Balıkesirspor Maçı Saat Kaçta? Bandırmaspor Balıkesirspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Bandırmaspor Balıkesirspor maçı ile iki takım bugün Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında sahaya çıkacak. Spor Toto Süper Lig'de günün ilk maçıyla Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Balıkesirspor kazanmak için mücadele edecek. Peki Bandırmaspor Balıkesirspor Maçı Saat Kaçta? Bandırmaspor Balıkesirspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Ekleme: 15.12.2021 - 14:55 Güncelleme: 15.12.2021 - 15:02 / Editör: Ozge Selin
Bandırmaspor Balıkesirspor Maçı Saat Kaçta? Bandırmaspor Balıkesirspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Spor Toto 1. Lig'de 17. haftasında Bandırmaspor ve Balıkesirspor kozlarını paylaştı. Bandırma, son iki maçında mağlubiyet alarak 15 maçta 25 puanla 5. sırada yer aldı. Bordeaux beyaz takımı, ana rakiplerini yenerek art arda galibiyetlerini bitirmeyi umuyor. Maçtan önce 3 oyuncu Royal Hastanesi Bandırmaspor'dan kadro dışı bırakıldı. Peki Bandırmaspor Balıkesirspor Maçı Saat Kaçta? Bandırmaspor Balıkesirspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Bandırmaspor Balıkesirspor Maçı Saat Kaçta?

Bandırmaspor Balıkesirspor maçı, taraftarlar tarafından oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. Bandırmaspor Balıkesirspor maçı bugün saat 13.30'da başlayacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.

Bandırmaspor Balıkesirspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Bandırmaspor Balıkesirspor Maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar tarafından takip edilen maçın hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.

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