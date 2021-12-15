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Asgari Geçim İndirimi Belli Oldu Mu? 2022 AGİ Zam Tablosu

Asgari geçim indirimi hakkında birçok detay vatandaşlar tarafından aratılıyor. Asgari ücretin açıklanmasıyla beraber net bir rakama kavuşacak olan AGİ hakkında tahminler yapıldı. Peki, 2022 AGİ zammı ne kadar? Asgari geçim indirimi ne kadar? Asgari geçim indirimi belli oldu mu? İşte detaylar...

Ekleme: 15.12.2021 - 10:32 Güncelleme: 15.12.2021 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Asgari Geçim İndirimi Belli Oldu Mu? 2022 AGİ Zam Tablosu
Asgari Ücret Tespit komisyonu tarafından belirlenecek asgari ücret ile beraber asgari geçim indirimi hakkında birçok detay da merak ediliyor. Yapılan ilk üç toplantının ardından sonuncu toplantının yapılması ve asgari ücretin belirlenmesi birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Konu kapsamında en çok araştırılanlardan biri de 2022 asgari geçim indirimi konusudur. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayla asgari geçim indirimi belli olacak. Bu sebeple sık sık aratılan asgari geçim indirimi belli oldu mu ve 2022 AGİ zam tablosu için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Asgari Geçim İndirimi Belli Oldu Mu?


Asgari geçim indirimi hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu kapsamında sık sık sorulan 2022 asgari geçim indirimi ve asgari geçim indirimi belli oldu mu sorusu bu konu kapsamında en merak edilenler arasında bulunuyor. Asgari ücret hakkındaki son toplantı 7 milyona yakın asgari ücretli çalışanın yakından takip ettiği konulardandır. Bu sebeple asgari geçim indirimi hakkında da birçok detay araştırılmaya başlandı. Asgari geçim indirimi çalışanların kendisi dışında bakmakla görevli olduğu kişiler sebebiyle verilir. Bu sebeple eş ve çocuk durumuna göre rakamlar farklılık gösterir. Her sene belirlenen asgari ücretle beraber asgari geçim indiriminde de net bir rakam ortaya çıkarılır. 16 yaşından itibaren sigortalı bir şekilde çalışanlara vergiden muaf tutulmasıyla asgari geçim indirimi sağlanır. Merkez Banaksı tarafından enflasyon oranlarını yükseltme kararıyla beraber birçok kişi ekonomik durumlar hakkında araştırma yapmaya başladı. Asgari geçim indiriminin de ne olacağı bu kapsamda sık sık aratılıyor. Asgari geçim indirimi için yapılan tahminler arasında yüzde 30-35 arasında değişen bir zam yapılması bekleniyor. Bu sebeple olası hesaplamalar yapılmaya başlandı.


Asgari Geçim İndirimi Belli Oldu Mu?

2022 AGİ Zam Tablosu

Asgari ücretin belli olmasıyla beraber net bir şekilde hesaplanacak olan 2022 AGİ zam tablosu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu sebeple en çok merak edilenler arasında 2022 AGİ zam tablosu yer alıyor. Merkez Banası tarafından enflasyon oranlarının düşürülmesiyle beraber birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. 2022 AGİ zammı ve asgari geçim indirimi ne kadar soruları bu sebeple sık sık aratılıyor. Yüzde 30 ile 35 arasında zam uygulanacağı yapılan tahminler arasında yer alıyor. Bu sebeple en merak edilenler arasında 2022 AGİ zam tablosu bulunuyor. İlte tahmin edilen rakamlar şu şekildedir;

-Bekar 268,31TL
-Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
-Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
-Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
-Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
-Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
-Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
-Evli eşi çalışan 268,31 TL
-Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
-Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
-Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
-Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
-Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL


2022 AGİ Zam Tablosu


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