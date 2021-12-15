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Beyaz Gazete
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2 Milyonluk makam aracıyla gezen CHP’li Başkan vatandaşın suyuna göz dikti

Bilecik’te 2 Milyonluk lüks VİP makam aracıyla gezen CHP’li Başkan Semih Şahin, vatandaşın su faturalarına yüzde 35 oranında zam yaptı.

2 Milyonluk makam aracıyla gezen CHP’li Başkan vatandaşın suyuna göz dikti
Ekleme: 15.12.2021 - 13:47 Güncelleme: 15.12.2021 - 13:55 / Editör: Ozge Selin
2 Milyonluk makam aracıyla gezen CHP’li Başkan vatandaşın suyuna göz dikti
Bilecik Belediyesinde Aralık ayının ilk Meclis toplantısında gündeme gelen, belediyenin tahsil edeceği ücret ve tarifeler konusu ikinci oturumda görüşülmek üzere komisyona sevk edilmişti. Önceki gün gerçekleştirilen Aralık ayı ikinci ve son oturumunda, CHP'li Başkan önderliğinde toplanan meclis, su tarife ücretlerine tam yüzde 35 oranında fahiş bir zam yapma kararı aldı.

MİLLET İTTİFAKI TAM KADRO EVET DEDİ

Gerçekleşen toplantıda görüşülen diğer maddelerin ardından sıra, suya yapılacak zam ile ilgili maddeye geldi. Su ücretlerine yüzde 35 oranında zam talep edilen maddeye Cumhur ittifakının MHP ve AK Partili Meclis üyeleri hayrı oyu verirken, Millet ittifakının CHP'li ve İyi Partili Meclis üyeleri ise tam kadro el kaldırarak onay verdi. Suya fahiş zam maddesi oy çokluğuyla meclisten geçti.



FAHİŞ FİYAT ALGISI YARATANLAR FAHİŞ ZAM YAPTI

Meclisteki çoğunluk nedeniyle zam maddesi karşısında çaresiz kalan Cumhur İttifakının bazı meclis üyeleri, yaşananları, 'Fahiş fiyat ve dolar kuru üzerinden hükümeti sıkıştırmaya kalkanların gerçek yüzünü gördük. En temel ihtiyaç olan suya acımasızca fahiş zam uyguladılar' diyerek tepki gösterdi.


2 Milyonluk makam aracıyla gezen CHP’li Başkan vatandaşın suyuna göz dikti
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