Türkiye asansörde tecavüze kalkışan sapığı konuşuyor! Genç kadın tek tek anlattı: Ağzımı kapattı çorabımı…

stanbul Esenyurt'ta genç bir kadın oturduğu sitenin asansöründe cinsel saldırıya uğradı. Olay, 12 Aralık günü saat 04.30 sıralarında bir sitede yaşandı. Filistin uyruklu A.A. gece saatlerinde evine gitmekte olan 35 yaşındaki Özbekistanlı kadın kuaförü U.K.'yı takibe aldı. Kadının güvenlikli siteye girdiğini gören A.A., siteye giriş için başka bir yol aramaya başladı.GENÇ KADINA SALDIRDIÇitlerin üzerinden atlayıp sitenin arka bahçesine girerek U.K.'yi takibe devam etti. U.K.'nin arkasından asansöre binen A.A., asansörün kamerasının açısını bozduktan sonra genç kadına saldırdı. Yere düşürdüğü kadına tecavüz etmeye kalkışan sapık, U.K.'nin direnmesi ve çığlıkları üzerine başarılı olamadı.Ve genç kadına tekmeler atarak asansörden inip kaçtı. U.K., ise yaşadığı şoku atlatır atlatmaz güvenlik görevlilerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, U.K'nin ifadesini aldı. Ekipler, yaptıkları sıkı takip sonucu sapığı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.KORKUNÇ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTIOlayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturma başlatıldı. Korkunç olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Talihsiz kadın olayın ardından Esenyurt Aile İçi Büro Amirliği'ne müracaat etti. İfadesinde, sitedeki konutuna çıkmak üzere asansöre bindiğini ve son anda asansöre daha önce hiç görmediği, ismini dahi bilmediği bir kişinin bindiğini söyledi. Kapı kapandıktan sonra da cinsel saldırıya maruz kaldığını belirten U.K. davacı ve şikayetçi oldu.KENDİSİ DE O SİTEDE YAŞAMIŞBüyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'nce cinsel saldırı şüphelisinin tespit edilip yakalanması için site güvenlik kamera görüntüleri incelendi.Dahası site güzergah ve çevresinde 5 kilometrelik alanda da saha çalışması gerçekleştirildi. Saldırgan şüphelinin sitenin dış duvarından atlayarak siteye girdiği, girişte de herhangi bir kayıt yaptırmadığı belirlendi. Geriye dönük kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, saldırganın 3 yıl önce siteden taşınan Filistin uyruklu 15 yaşındaki A.A. olduğunu ortaya çıkardı. Olayın hemen ardından yakalanan saldırganı mağdur kadın da teşhis etti. Gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi.CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN TUTUKLANDIBüyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada polis U.K'nın ifadesini alırken, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, sitede bulunan bütün güvenlik kameralarını inceleyerek, saldırganın kaçış istikametini belirledi. Şahsın kaçış istikametindeki iş yeri ve binaların da kamera görüntüleri tek tek incelendi. Yapılan sıkı takip sonucu polis zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cinsel saldırı suçundan tutuklandı."BENİMLE BİRLİKTE ASANSÖRDE BİRLİKTE OLAN KİŞİ SALDIRMAYA BAŞLADI"Tecavüz girişimden kurtulan Özbekistan uyruklu U.K.(35) isimli kadının emniyetteki ifadesinde, "Olay günü akşam arkadaşımın doğum günü için eve gittim. Hazırlanarak evden çıktım. Sabaha karşı 04.00 veya 04.30 gibi rezidansta bulunan ikametime geldim. Siteden içeriye girdiğimde etrafımda kimse yoktu. Ancak asansöre binerken, ismini bilmediğim bir kişi de benimle birlikte bindi. O sırada asansörle dairemin bulunduğu kata çıkmak için bekliyordum ve telefonumla oynuyordum.Son dakika: Türkiye asansörde tecavüze kalkışan sapığı konuşuyor! Genç kadın tek tek anlattı: Ağzımı kapattı çorabımı…Daha sonra benimle birlikte asansörde birlikte olan, kişi saldırmaya başladı. Bu sırada bağırmamam için ağzımı kapattı. Ben kurtulmaya çalışırken beni yere düşürdü. Üzerimde bulunan çorabımı çıkarmaya çalıştı. Ben yardım çağırmak için bağırmaya çalışsam da ağzımı kapatarak bağırmamı engellemeye çalıştı. Ben orada tekmeler savurarak o kişiyi kendimden uzaklaştırmaya çalışsam da o kişi benim üzerime çıkarak beni etkisiz hale getirmeye çalıştı.O sırada aramızda itişmeler yaşandı ve bir anda asansörün kapısı açıldı. Burada o kişi üzerimden kalkarak kaçtı. Ben de sabah 10.00 sıralarında site yönetimine getirerek durumu anlatım ve kamera kayıtlarına bakılmasını istedim. Site yönetimin bu kişinin burada oturmadığını söyledikten sonra olayı polis ekiplerine haber verdik" dedi.