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Terörist Nurettin Demirtaş'tan CHP itirafı: PKK memnuniyetle karşıladı

Selahattin Demirtaş’ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş, CHP’nin Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu kullanmasının terör örgütünde memnuniyetle karşılandığını söyledi. Demirtaş, CHP’nin tezkereye hayır demesinin terör örgütünde destek gördüğünü belirterek, “Tezkereye hayır demesi, Kürt halkı açısından önemliydi, CHP açısından bir ilkti” ifadelerini kullandı.

Terörist Nurettin Demirtaş'tan CHP itirafı: PKK memnuniyetle karşıladı
Ekleme: 14.12.2021 - 16:35 Güncelleme: 14.12.2021 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Terörist Nurettin Demirtaş'tan CHP itirafı: PKK memnuniyetle karşıladı
Terör soruşturması nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş, PKK'nın yayın organında kaleme aldığı yazıda, CHP'nin, PKK'yı korur nitelikteki tavrından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Demirtaş, yazısında, "CHP Kürt sorununun çözümü için TBMM'yi adres gösterince hem biraz olsun iyimserlikle karşılandı, hem de KCK eş başkanlığı düzeyinde politik teşvik temelinde destek gördü. Ve bir de teskereye hayır dediği için… Kürt halkı açısından önemliydi ve CHP açısından bir ilkti. Destek görmeyi hak etti" dedi.



SÖZDE DEMOKRASİ İTTİFAKINI İŞARET ETTİ

Terörist Nurettin Demirtaş, yazısında ayrıca HDP'nin başını çektiği "demokrasi ittifakı" kurulması gerektiğine işaret etti. AK Parti ve MHP'ye karşı mücadele vermek isteyenlerin HDP ve sözde demokrasi ittifakı etrafında toplanması gerektiğini söyleyen Demirtaş, "HDP'nin demokrasi deklarasyonundan sonra bu destek giderek artmaktadır. Çerkezköy'den Mersin mitinglerine dek her şey apaçık ortadadır. Bu coşkuyla büyük demokrasi ittifakı gerçekleştirildiğinde moral, umut, enerji patlaması yaşanacaktır. Hedef bellidir 'hükümet istifa' sloganlarının her yerde yankılandığı bir zamanda, demokrasi ittifakının ülkeyi yönetmeye talip olmasından daha doğal ne olabilir ki? Ayrı ayrı ittifaklarla değil, demokrasi ittifakı ile bu hedefe ulaşılabilir" dedi.


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