TBB Başkanı ve ekibinin kirli geçmişi! Ortak noktaları FETÖ, DHKP-C VE PKK/KCK...

Erinç Sağkan, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından, 'Bizler hayatta kalmak için evlerimize sığınmışken, Helin sesinin duyulması için canını öne sürmüştü. Tek isteği vardı adil yargılanmak' diyen Sağkan, 'Duyurmaya çalıştığı sesi bu düzene ölümünden daha çok korku verdi. Çok üzgünüz' şeklinde yaptığı paylaşım ile terör örgütü DHKP-C üyeliğinden 2016'da tutuklanan ve açlık eylemine başlaması sonucu Kasım 2019'da tahliye edildikten sonra evinde ölen Helin Bölek'in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.DHKP-C terör örgütü mensubu Ebru Timtik, Aytaç Ünsal ve Selçuk Kozağaçlı için sosyal medya hesabından, 'Risk altında olan sadece Ebru ve Aytaç'ın hayatları değil, tüm yurttaşların hakkı olan adil yargılanma hakkı, savunma hakkıdır. Bu nedenle vicdan sahibi herkes için Ebru ve Aytaç'ın tahliyesi ve yaşamalarını sağlamak bir sorumluluktur' , 'Selçuk Kozağaçlı, hukuksuzluğun hukuk maskesini giyip her muhalif seste kendini yeniden inşa ettiği bu ülkede, adaletsizliğin karşısında hiç susmayan ve susturulamayacak 'savunmanın ses telleri' olmayı seçmiştir' paylaşımında bulundu.GEZİ OLAYLARINA DESTEK VERDİFikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) tarafından düzenlenen organizasyonda Erinç Sağkan'a Yılın Hukuk Mücadelesi Ödülü verilirken, Sağkan burada yaptığı konuşmada, gezi eylemlerinin umut verici olduğunu ve insan hakları ihlallerine karşı Ankara Barosu'nun gereken görevi alacağını kaydetti. Sağkan, sosyal medya hesabından Gezi Parkı olaylarının yıl dönümüne ilişkin çok sayıda mesaj paylaştı.GEZİ PARKI VE BOĞAZİÇİ OLAYLARINA DESTEK VERMİŞTürkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bozkurt'un, Cumhuriyet gazetesi davasında tutuklu avukatlara destek olmak amacıyla sözde adalet nöbetine katıldığı, sosyal medya hesabından Gezi Parkı ve Boğaziçi olaylarına destek mesajları paylaştığı öğrenildi.PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EYLEMLERİNE KATILMIŞDiğer yönetim kurulu üyelerinden Atilla Çelik'in FETÖ/PDY terör örgütü yanlısı şahısların avukatlığını yaptığı, Abdülbaki Çelebi'nin PKK/KCK terör örgütü organizesinde düzenlenen eylem ve protestolara katıldığı, geçmiş yıllarda Muş DTP ve DEHAP partilerinde aktif olarak rol aldığı, Ali Bayram'ın PKK/KCK terör örgütü yanlısı protesto ve eylemlere katıldığı bilgisi edinildi.BOĞAZİÇİ'YE DESTEK MESAJLARI PAYLAŞMIŞBir diğer yönetim kurulu üyesi olan Avukat Gürkan Altun'un, İnsan Hakları Derneği tarafından düzenlenen faaliyetlere katıldığı, Boğaziçi Üniversitesi olaylarına ilişkin sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulunduğu öğrenildi.TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ EBRU TİMTİK VE AYTAÇ ÜNSAL PAYLAŞIMINDA BULUNMUŞVeli Küçük'n, Adana Emek ve Demokrasi Güçleri organizesinde 2020 tarihinde Adana'da düzenlenen Ankara gar patlamasının yıl dönümü etkinliğine katıldığı, KESK tarafından organize edilen 'OHAL ve KHK'lar ile Türkiye nereye gidiyor?' konulu yürüyüşe katıldığı, emekli amirallerin Montrö bildirisi, Cübbeli Amiral konulu açıklamalar ile Gezi Parkı olaylarına destek verdiği bilgisi edinildi.Küçük, sosyal medya hesabından DHKP-C terör örgütü mensubu Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal paylaşımında bulundu. Küçük, Ebru Timtik'in ölümü üzerine, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ülkede hiç kimse hukuktan ve adil yargılanmadan bahsetmesin bundan sonra. Her adalet denildiğinde Ebru'yu ölüme götüren vicdansızlık hatırlanacak ve buna sebep olanların peşini bırakmayacak. Ölen Ebru değil, hukuk ve insanlıktır' ifadelerini kullandı.Küçük, bir diğer paylaşımında ise, 'Ebru ve Aytaç ölüyor. Adil yargılanma istekleri kabul edilmeli. Karikatürist İsmail Doğan'ın Belçikalı meslektaşın Ebru'yu sardığı çizimindeki gibi artık cübbenin içinde kaybolacak kadar zayıfladı. Ölümü değil yaşamı yüceltelim' ifadelerine yer verdi.'HDP HALKTIR' HASHTAGLİ PAYLAŞIM YAPMIŞDisiplin Kurulu Üyesi Türkan Karakoç ise sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Gezi Birleştirir, HDP Halktır, İstanbul Sözleşmesi Yaşatır, Gergerlioğlu Yalnız Değildir, Şilan ve Anıl'a özgürlük, Boğaziçi Direniyor' Hashtagli paylaşımlarda bulundu.PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ SAVUNMALARINI YAPMIŞDisiplin Kurulu Üyesi Avukat Mahmut Karatekin'in Halkevi Derneği Sincan Şubesi ve 08.02.1996 yılında Ankara'da kurulan Demokratik Sol Düşünce Derneği'nin kurucu üyelerinden olduğu, 2010 yılında CHP Ankara İl Disiplin Kurulu Başkanı olduğu, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının savunmalarını yaptığı bilgisi edinildi.TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ AVUKATLIĞINI YAPMIŞDisiplin Kurulu Üyesi Avukat Ali Artuk'un, 2021 yılı Ağrı'da HDP organizesinde düzenlenen nevruza katıldığı, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinden dolayı tutuklu/hükümlü avukatlığını yaptığı, 2015 yılında Ağrı Baro Başkanı iken iç güvenlik paketinin geri çekilmesi ile ilgili basın açıklaması yaptığı öğrenildi.GÜVENLİK GÜÇLERİNE MUKAVEMET GÖSTERMİŞDenetleme Kurulu üyelerinden Avukat Haluk Murat Poyraz'ın, Ankara Adliye Sarayı önünde yapılan basın açıklaması sonrasında güvenlik güçleri mukavemet gösterdiği, Avukat Faik Yıldız'ın ise yurt dışına çıkması sakıncalı olan şahıslardan olduğu bilgisi edinildi.DHKP-C ÖRGÜT MENSUBU FEVZİ SAYGILI'NIN ÜZERİNDEN ÇIKAN DOKÜMANLARDA ADI GEÇİYORDisipin Kurulu üyesi Avukat Fedayi Doğruyol'un, Bursa ilinde yapılan operasyon neticesinde yakalanan DHKP-C örgüt mensubu Fevzi Saygılı'nın üzerinde çıkan dokümanlarda adı geçtiği, Twitter hesabından DHKP-C terör örgütü mensubu Ebru Timtik ile ilgili 'Tek istedikleri adil yargılanmaydı. Tahliye etseler yaşayacaktı. Hukuk silah olarak kullanıldı. Üzgünüz, kızgınız, öfkeliyiz' paylaşımda bulunduğu öğrenildi.TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİN AVUKATLIĞINI YAPIYORYönetim Kurulu Üyesi Avukat Ercan Demir'in ise DHKP-C ve PKK-KCK terör örgütü mensuplarının avukatlığını yaptığı belirlendi.