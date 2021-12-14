Şehit Hasan Cevher davasında flaş gelişme! Katil Nasuh Çulcu’ya şok!

"Tanık" veya "Mağdur" olarak ifadeleri alınan 30 kişinin toplamda 64 sayfalık ifade tutanaklarında; Hasan Cevher'in ağzından çıkan tek bir küfür veya hakaret içeren tek bir cümle yer almadı. İfadelerde Şehit Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu'ya küfür veya hakaret ettiğine dair tek cümle beyan geçmezken, ifadesi alınanlardan 12'si polis, 1'i emniyet müdürü, 1'i sivil memur toplam 14 kişi "Bana silah doğrultan Nasuh Çulcu'dan davacı, şikayetçiyim" dedi ve katil Çulcu'dan şikayetçi oldu. Hakkari Polisevi'nin aşçısı görgü tanığı Ercan K. ifadesinde katil Çulcu'nun olaydan önce Şehit Hasan Cevher'e sözlü tacizde bulunduğunu söyledi.Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher (46), 13 Temmuz Salı günü Hakkari Polisevi'nde Polis Memuru tutuklu katil zanlısı Nasuh Çulcu (28) tarafından 1'i başından 3 kurşunla hedef gözetilerek şehit edildi. Bir kadın komiser yardımcısını rahatsız ettiği için hakkında rapor tutan 2 çocuk babası Cevher'i şehit eden ve Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" istemiyle dava açılan katil zanlısı Nasuh Çulcu'nun yargılaması sürüyor. Lise mezunu Çulcu ilk ifadesinde; şehit ettiği Hasan Cevher'in olay öncesi kendisine küfür ve hakaretler ettiğini iddia etmişti. SABAH, Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in şehit edildiği olayın ifade tutanaklarına ulaştı.13'Ü POLİS 14 KİŞİ KATİLDEN ŞİKAYETÇİ OLDU1'i emniyet müdürü, 26'sı polis, 1'i garson, 1'i aşçı, 1'i sivil de memur olmak üzere toplamda 30 kişinin olayın ardından Hakkari Emniyeti'nde "Tanık" veya "Mağdur" olarak ifadeleri alındı. Bazı kişilerin de "Bilgi Alma" amacıyla ifadelerine başvuruldu. Toplamda 30 kişinin 64 sayfalık ifade tutanaklarında; Hasan Cevher'in ağzından çıkan tek bir küfür veya hakaret içerikli tek bir cümle yer almadı. İfadelerde; Cevher'in katili Nasuh Çulcu'ya küfür veya hakaret ettiğine ilişkin tek bir cümle beyan geçmezken, ifadesi alınanlar arasında bulunan 12'si polis, 1'i emniyet müdürü, 1'i sivil memur toplam 14 kişi "Olaydan sonra bana silah doğrultan Nasuh Çulcu'dan davacı ve şikayetçiyim" dedi ve katil Nasuh Çulcu'dan şikayetçi oldu. Ayrıca Hakkari Polisevi'nin aşçısı olan görgü tanığı Ercan K. (34) ifadesinde katil Nasuh Çulcu'nun olaydan önce Şehit Hasan Cevher'e sözlü tacizde bulunduğunu söyledi."EVLADIM" DİYEREK UYARDIĞINI ANLATTILARTanıkların ifadelerinde Şehit Emniyet Müdürü Cevher'in katil Çulcu'ya olay günü "Evladım neden böyle yapıyorsun. Anlat, erkek erkeğe konuşuyoruz. Bu durum yüzünden mağdur olmanı istemiyorum, bu işi uzatma" dediği ortaya çıkmıştı. Çulcu'nun "Ben komisere sarkıntılık yapmıyorum. Ciddi düşünüyorum" demesi üzerine Cevher'in "Laftan anlamayacaksın. İdari Büro'dan eli kalem tutan bir personel çağırın. Komiserden uzak durması hakkında ikaz yazısı yazın... Tutanağı dosyasına ekleyin. Alın bunu buradan, karakola götürerek ifadesini alın. Bu şahıstan tehdit ve hakaretten ötürü şikayetçi olacağım. Silahını alın" dediği tanık ifadelerine yansımıştı. Olayın yaşandığı Hakkari Polisevi'nin yemekhanesinde garson olarak görev yapan ve olayın en yakınındaki görgü tanıkları arasında olan İsmail Ö.'nün (48) ifadesinde "Bir el silah sesinin üzerine arkamı döndüm. Cevher'in yere yığıldığını gördüm. Bu esnada Nasuh Çulcu, yerde uzanmış şekilde yattığını gördüğüm Hasan Cevher'in baş kısmına 2 el daha ateş etti. Hemen Cevher'in yanına doğru koştum. Çulcu da yemekhaneden dışarıya çıktı" demişti. Olayın en yakın tanıklarından garson İsmail Ö.'nün ifadesinde de Şehit Hasan Cevher'in Çulcu'ya küfür veya hakaret ettiğine ilişkin bir beyan geçmedi."SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK" YAZILMIŞTIKatil Nasuh Çulcu hakkında hazırlanan iddianamede ayrıca "Şüphelinin öldürme amacı ile hareket etmediği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik nitelikte olduğu anlaşılmaktadır" denilmişti. İddianameye "Şüpheli ifadesinde her ne kadar kendisini kaybettiğini, hatırlamadığı sayıda ateş ettiğini, aralarında 2-3 metre mesafe olduğunu, öldürmek amacıyla ateş etmediğini beyan etmiş ise de şüphelinin mesleğinin polis memurluğu olması, atış sayısı, maktulün başı ve sırtına mermilerin isabet etmesi, maktul ile şüpheli arasındaki mesafenin kısa oluşu birlikte değerlendirildiğinde; şüphelinin maktul ile aralarındaki 2-3 metrelik mesafede öldürme kastıyla hareket etmese maktulü başı ve sırtından vurmayacağı, bu sebeple şüphelinin öldürme amacıyla hareket etmediği yönündeki savunmasının da suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır" yazılmıştı. Kadın komiser yardımcısını rahatsız ettiği için hakkında rapor tutan Emniyet Müdürü Cevher'i şehit eden Çulcu'nun, kadın komiser yardımcısını defaten rahatsız ettiği iddianamede yer almıştı. Şehit Cevher ile birlikte geçmişte çalışmış polis memurları "Katile ve söylediklerine inanmıyoruz. Ağzından tek bir defa bile küfür işitmedik" diyerek katile tepki göstermişlerdi.