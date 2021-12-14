PKK, DHKP-C derken İBB'den şimdi de FETÖ'cüler! İşte İBB'deki o FETÖ'cüler ve görevleri...

PKK, DHKP-C, MLKP, MKP gibi örgüt üyelerinin İBB'de işe alınmasıyla ilgili CHP sessizliğini korurken,İBB'ye FETÖ kontenjanından alınan isimlere de ulaşıldı.ADETA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YUVASI OLDUÖyle ki, örgüt üyelerinin adeta yuvası olan belediyenin iştiraki personel yönetim şirketine ordudan atıldıktan sonra FETÖ soruşturmalarında tutuklanıp cezaevinden çıkan bir eski üsteğmen ile polis akademisinden atılan ve ev abiliği yapan isimlerin alındığı ortaya çıktı.* Eski Üsteğmen Ahmet Ç.: Mahrem imamlarla görüştü. Bir süre cezaevinde kaldı, ordudan atıldı. İSPER'de işe alındı.* Polis Akademisi Öğrencisi Sait D.: Emniyete sızdırılmaya çalışıldı. Deşifre olunca akademiden atıldı. İSPER'de işe alındı.* Ev abisi, belletmen Bayram A.: Adli işlem yapıldı. İSPER'de işe alındı.* Önder G.: Boğaziçi Tesis Yönetim'de işe alındı.* Belletmen Tahir Ö: 4 şüphelinin ifadesinde ismi geçti, adli işlem yapıldı. İstanbul Güvenlik'te işe alındı.AHMET Ç.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 455 PKK ve KCK, 80 DHKP-C, 20 MLKP ile 2 MKP bağlantılı kişilerin işe alınmasını açıklamasının ardından gözler İBB'ye çevrildi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı kişiler ile 2015 yılında İstanbul Gazi Mahallesinde yaşanan olaylarda polis memuru Muhammet Fatih Sivri'nin şehit edilmesine karıştığı belirlenen DHKP-C üyesi Fırat D.'nin de İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe başladığı ortaya çıktı.TAHİR Ö.İBB'DE FETÖ'YE DE KONTENJAN VARİstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alımların PKK/KCK, DHKP-C ve MLKP gibi sol örgütlerle kalmadığı belirlendi. Adeta örgütlerin merkezi haline getirilen İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) FETÖ'ye de kontenjan ayrıldığı ortaya çıktı. Ulaşılan bilgilere göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nden işlem yapılan, cezaevine girip daha sonra tahliye olan isimlerin İBB'de göreve başlatıldığı öğrenildi.SAİT D.ORDUDAN ATILDI, İBB'DE İŞE BAŞLADIİBB'de FETÖ'ye ayrılan kontenjandan işe başlayan isimlere SABAH ulaştı. FETÖ'nün mahrem yapılanmasında olduğu deşifre edilen ve iki şüphelinin ifadesinde örgüt evlerinde mahrem imamlarla görüştüğü ortaya çıkan Ahmet Ç. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan eski üsteğmen ordudan da atıldı. Ahmet Ç., İBB'nin iştiraki personel yönetim şirketinde işe alındı. FETÖ'nün Emniyet teşkilatına sızdırmaya çalıştığı polis akademisi öğrencileri arasında yer alan Sait D., de deşifre olduktan sonra akademiden atıldı. Sait D., İBB'nin personel şirketinde işe alınan isimler arasında yer aldı.ÖNDER G.FETÖ BELLETMENLERİ İBB'DEBayram A., FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 10 farklı şüphelinin ifadesinde örgüt evlerinde 'ev abiliği' yaptığı şeklinde ifadelerde adı geçti. Örgüt üyesi olan Bayram A. da İBB'nin personel şirketine alındı. Önder G. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin ifadesinde ev abisi olduğunu ve örgüte ait yurtta belletmenlik yaptığını belirtmesinin ardından deşifre oldu. Adli işlem yapılan Önder G, İBB'nin iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret şirketinde restorasyoncu olarak göreve başlatıldı. Yine örgüt yurtlarında belletmen olduğuna dair 4 şüphelinin hakkında ifade verdiği ve adli işlem yapılan Tahir Ö. de belediye iştiraki İstanbul Güvenlik şirketinde işe alınan isimler arasında yer aldıBAYRAM A.