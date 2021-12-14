Oy kaygısıyla savrulup durdular! Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun ilkesiz siyaseti

Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Millet İttifakı içerisinde misiniz?" soruları karşısında şu anda bir ittifakın içinde yer almadıklarını ve partilerle dirsek temaslarının olduğunu söylese de Millet İttifakı'nın bileşenleri İYİ Parti ve CHP'ye yönelik olumlu mesajlar vermeye devam ediyor.CHP LİDERİNİ ÖVDÜCumhuriyet gazetesinden Mustafa Balbay'a konuşan Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu övdü. Saadet Partisi lideri, Kılıçdaroğlu için "Bir babayiğit" ifadesini kullandı ve "Partisini herkesle diyalog kurabilecek noktaya getirdi" dedi."BİRLEŞEBİLİYORUZ"Parti tabanlarına ve CHP'ye karşı ayrı ayrı konuşmadıklarını savunan Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ifade, düşünce ve inanç özgürlüğü konularında birleşebildiklerini söyledi.İLKESİZ SİYASETİN KİTABININ YAZDILARBaşkan Erdoğan'ın karşısında kazanabilecek bir aday çıkartamayan Millet İttifakı, oy kaygısıyla savrulup duruyor. Sözde milliyetçiler PKK yandaşlarıyla bir araya gelmekten çekinmezken, CHP Saadet ile ittifak yapıyor, Saadet Partisi'nin başındaki Karamollaoğlu "28 Şubatçı komutanların yargılanmasını içime sindiremiyorum" diyebiliyor."GÖNLÜM RAZI DEĞİL"Karamollaoğlu, Türk ordusunun en üst seviyelerinde görev alan komutanların bu şekilde cezalandırılmalarını içine sindiremediğini söyledi. Karamollaoğlu şu şekilde konuştu:"Bir yerde rastladım, nerede olduğunu hatırlayamıyorum. 28 Şubat'la ilgili yatmış çıkmış bir albayın görüşleri vardı. Ben mesela şahsen ordunun en üst kademesinin bu noktaya düşmesine gönlüm razı değil."ONLARIN DA BUNU GÖRMESİ LAZIM"Genelkurmay başkanlığı yapmış, orgeneral olmuş, orduları yönetmiş ondan sonra da belli bir sebepten dolayı bizim Şevket Bey, bu konuda hatta davayı bile geri çekelim dedi kendisiyle ilgili. Ben bunu istemem ama onların da bunu görmesini arzu ederim karşılıklı olarak."ONLARIN DA HELALLİK İSTEMESİ LAZIM"'28 Şubat'ta ne oldu? Hiçbir şey olmadı.' El insaf... Yani onların da orada helallik dilemesi icap eder. Siz gideceksiniz Amerika'da Türkiye'ye mesaj vereceksiniz. Bin yıl sürecek bu diyeceksiniz."HELALLEŞMEK MÜMKÜN"Bunlar olmaz. Herkes kendi yönünden örnekler verirse helalleşmek mümkün. Ben diyorum ki helalleşmek bu noktada ben ordunun bu kademesine gelmiş insanların bu şekilde cezalandırılmasını içime sindiremiyorum."HERKES BU NOKTADAN HAREKET ETMELİ"28 Şubat ile ilgili söylüyorum bunu. Biz onu yaşadık gördük, bizi rencide etti ama ben hakikaten bu noktada böyle bir tavrın içindeyim. Helalleşme anlamına gelir mi gelmez mi bilemem ama herkesin bu noktadan hareket etmesi icap eder. Bir hata varsa bir yanlış varsa burada helallik dilemek, toplumdaki iç barışşın en kolay yönden sağlanması manasına gelir. "