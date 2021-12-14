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Nur Viral'den gelinine hakaret eden kaynanaya tepki

Nur Viral, programına bağlanan bir seyircinin kayınvalide hakaretlerine maruz kaldığını söylemesiyle "O kayınvalideyi yerle bir edeceğim" ifadesini kullandı.

Ekleme: 14.12.2021 - 17:14 Güncelleme: 14.12.2021 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
Nur Viral'den gelinine hakaret eden kaynanaya tepkiBeyaz TV ekranlarında Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programında yine dikkat çeken anlar yaşandı.

Programa telefonla bağlanan bir izleyicinin anlattığı olay nabızları yükseltti.

İsmini vermek istemeyen kadın, kayınvalidesiyle yaşadığı problemlerden bahsetti.

"EŞİMİN AİLESİ BENİ KABUL EDEMEDİ"

Eşinin ailesiyle sorunlar yaşadığını belirten kadın, "Eşimin ailesi beni kabul edemedi, hep bir kusur aradı bedensel olarak, ruhsal olarak, aramızı bozmak için bahaneler uydurmaya başladı." şeklinde konuştu.

"ADIMI KISIRA ÇIKARDILAR"

Nur Viral'in "Bedensel bulduğu kusurlar neydi?" sorusunun üzerine cevap veren izleyici, "Yüzünde ben var, boyun kısa, kilolusun. Hakaretler etmeye başladı, 5 yıldır evli olduğum için adımı kısıra çıkardı. Çocuğum olmadığı için 'gelinim kısır' dedi." ifadelerini kullandı.

NUR VİRAL SİNİRLENDİ: O KAYINVALİDEYİ YERLE BİR EDECEĞİM

Mağdur kadının açıklamaları üzerine sinirlenen Nur Viral, kayınvalide hakkında sert ifadeler kullandı.

Viral, "Tetkikleriniz varsa doktorumuza gösterelim. O kayınvalideyi yerle bir edeceğim, Nur ablan yanında. Senin gibi belki kaç kişi var bu ülkede, doktora da götürmezler, bir de son derece cahil bir şekilde 'gelinimin çocuğu olmuyor' sen doktora götürdün mü? Bu ülkenin doktorları var." sözleriyle kadının kayınvalidesine tepki gösterdi.

Ayrıca programa Kadın Doğum Ve Tüp Bebek Uzmanı'nın konuk olarak geleceğini de söyleyen Nur Viral, çiftin çocuklarının olmaması konusunu doktora danışacağını söyledi.

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