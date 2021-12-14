Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumuna ilişkin son dakika uyarıları geldi. Ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İSTANBUL'A BEKLENEN KAR YAĞIŞI GELİYORMeteoroloji ayrıca, kar yağması beklenen illeri de hava durumu raporunda paylaştı. Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre perşembe gününden itibaren İç Anadolu ve Doğu Anadolu'dan başlayarak kar yağışı etkili olacak. Cumartesi günü kıyı kesimler dışında tüm yurtta kar yağışı beklenirken, 20 Aralık pazartesi günü İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir ile gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya'nın doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar mevkii) ise yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMUMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ, gece saatlerinde Adapazarı çevrelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.BURSA °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEDİRNE °C, 5°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurluİSTANBUL °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 14°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEGEÇok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurluDENİZLİ °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.ADANA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlıANTALYA °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlıISPARTA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 10°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS °C, 10°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.BOLU °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.BAYBURT °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıÇORUM °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıSAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.ELAZIĞ °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurluERZURUM °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurluKARS °C, 2°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 9°CParçalı ve çok bulutluSon dakika haberi | Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor!GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Diyarbakır, Batman ve Siirt, gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıSİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu