İşte CIA ajanı Henri Barkey ile buluşan CHP'li: CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada CHP'ninipliğini pazara çıkarttı.Çavuşoğlu, "Büyükelçimiz, Henri Barkey'le görüşmemiştir. Peki, bu Henri Barkey'legörüşen kim biliyor musunuz? Sürekli görüşen kim? CHP ABD Temsilcisi YurterÖzcan. CHP olarak buna sessiz kalacak mısınız? Ben burada iftira atmıyorum.Amerika'da siyasi partiler ve buna benzer kuruluşlar kimle görüştüyse FARA'yakaydeder. FARA kayıtlarına bakın, temsilcinizin görüştüğünü orada görürsünüz.ABD'nin kayıtlarında var." bilgisini paylaştı.ÖZCAN-BARKEY BULUŞMASICHP'nin, FETÖ'nün kalkışması öncesinde ve sonrasında ABD'de yoğun bir görüşme trafiğineimza attığı ortaya çıktı. ABD Adalet Bakanlığı belgelerine göre CHP'nin resmi temsilcisi FazlıYurter Özcan darbe girişiminden 1 gün önce ABD Savunma Bakanlığı'nda sır ziyaretlereimza attı. Darbede sonra ağustos ayında da Özcan'ın görüşme trafiği devam etti. CHPtemsilcisinin görüşme listesinde darbe destekçilerinden, CIA uzantılı sözde sivil toplumkuruluşlarına kadar çok sayıda isim ve kurum var.5 BİN 500 BELGENİN ARASINDAN ÇIKTIABD'de lobi faaliyeti yürüten kişi ve kurumlar, bu kapsamda yaptığı görüşmeleri ve yaptığıharcamaları 6 ayda bir Adalet Bakanlığı'na bildiriyor. Bakanlık ise FARA(Yabancı Kayıt Kanunu)olarak bilinen belgeleri kamuoyu ile paylaşıyor. Arap gazeteci ve aktivist gençlerin 2014yılında kurduğu medya ve araştırma sitesi "Sasapost" bu resmi belgeler üzerinden"Washington'a Hac" isimli bir rapor yayınladı. Sasapost ekibi, aralarında Türkiye'nin deolduğu 23 ülkenin ABD'de yürüttüğü lobi faaliyetlerinin izini sürdü ve 5 bin 500 belge 431sözleşmeyi inceleyerek çarpıcı raporlara imza attı. Ekibin Türkiye dosyasında hazırladığıbaşlıklardan birisi de "CHP'nin Washington'daki lobi" faaliyetleri oldu.DARBEDEN ÖNCE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAMerkezin yayınladığı resmi belgelere göre CHP'nin resmi ABD'deki resmi Temsilcisi FazlıYurter Özcan, lobi faaliyetleri kapsamında onlarca görüşme gerçekleştirdi. Ancak en yoğunve dikkat çekici görüşme trafiğine 2016 yılında 15 Temmuz kısa bir süre önce ve sonra imzaattı. Darbeden 2,5 ay önce, 12-14 Nisan 2016 tarihleri arasında 2 parti yöneticisiWashington'ta kulisleri yoklayan Özcan, darbe girişiminden önce bir kez daha ABD DışişleriBakanlığı'nın kapısını aşındırdı.PENTAGON'DA KİMİNLE NE GÖRÜŞTÜ?Özcan, darbeden önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'de terörle mücadele ve iç politikadosyası üzerinde çalışan Kidnard Raymond ile bir araya geldi. FETÖ'cülerin kalkışmasınasaatler kala Özcan bir kez daha sahne aldı. Özcan, 14 Temmuz'da ABD Savunma Bakanlığı'ndasır bir görüşme gerçekleşti. Özcan'ın bu ziyarette kiminle, hangi konuda görüştüğü merakkonusu oldu.Özcan'ın darbe girişimi sonrası 8 Ağustos'ta görüştüğü isimler listesindeki bir diğer isim iseUlusal Demokrasi Vakfı'ndan (NED) Richard Kraemer. Türkiye'de adı sı ksık duyulan vakıflardanbirisi. ABD gizli servisi CIA'ın arka bahçelerinden birisi olan vakıf, Türkiye'deki birçok muhalifbasın yayın oganını fonluyor. Özellikle FETÖ'cü darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılıbaşlangıcından itibaren bu fonu 6 kat artıran vakıf, Gezi olaylarında aktif rol alan STK'lara dapara akıttığı iddia ediliyor.ABD Adalet Bakanlığı'na sunulması zorunlu olan belgede Özcan'ın görüşme trafiği güngün gösterildi.FETÖ TETİKÇİSİ DE LİSTEDE15 Temmuz'dan 1 gün önce ABD Savunma Bakanlığı'na giden Yurter Özcan, darbegirişiminden sonra da nefes kesen bir görüşme trafiğine imza attı. FARA belgelerine göre 3Ağustos'ta dünyadaki tüm Yahudi teşkilatlarının "Çatı Örgütü" olan Bnai Brith'in BaşkanYardımcısı Dan Mariaschin ile görüşen Özcan, aynı gün ABD ile İsrail Devleti ilişkilerine yönveren Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi'ni (AIPAC) ziyaret etti. Özcan'ın 3 Ağustos temaslarıbununla da sınırlı kalmadı.Beyaz Saray'a giden darbe girişimini önceden bildiği iddia edilen ABD Başkan Yardımcısı JoeBiden'ın Danışmanı Anna Adeola Makanju ile görüştü. Makanju'nun dikkat çeken özelliği iseeğitimini, dünyanın dört bir yanındaki renkli darbelerin mimarı George Soros'un bursu iletamamlamış olması. CHP'lilerin 4 Ağustos'taki durağı da Türk kamuoyunun yakından tanıdığıbir isim oldu. Özcan, FETÖ'nün ABD'deki ön tanıdık lobicilerinden birisi olan Michael Rubin ilegörüştü. 15 Temmuz kalkışmasından yaklaşık 4 ay önce yazdığı bir yazıyla Türkiye'de darbeolabileceğini söyleyen Rubin, bunun bir analiz değil bazı kaynaklar tarafından kendisineaktarılmış bir istihbarat olduğunu söylemişti.HANNAH'LA BAŞ BAŞA!Özcan, 12 Ağustos'ta Demokrasileri Savunma Vakfı'na (FDD) ikinci ziyaretini yaptı. Özcan'ınsunduğu belgede görüştüğünü açıkladığı isim ise John Hannah. Birleşik Arap Emirlikleri ileyakın ilişkileri ile tanınan Hannah, Başkan Yardımcısı Dick Cheney'in Ulusal GüvenlikDanışmanı olan John Hannah, 15 Temmuz'dan 1 ay önce Türkiye'de darbe girişimi olacağınıyazmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan için "tehlikeli şahıs" ifadesini kullanan Hannah, darbe olacağınıaçık açık yazmıştı. Hannah, Erdoğan'a karşı bu tip bir müdahalenin de olasılıklar dahilindeolduğunu iddia etmişti. Hannah, şu ifadeleri kullanmıştı: Erdoğan problemi ABD çıkarlarıiçin büyük tehlikeler oluşturmaya devam ediyor. Er ya da geç bir hesaplaşma günüyaşanması ihtimal dahilinde. ABD, zararlarını azaltma hazırlıklarına şimdidenbaşlamalıORGANİZATÖRÜ DE UNUTMADIÖzcan'ın darbe girişiminden birkaç gün sonra başlattığı görüşme trafiğindeki diğer isim ise odönem bir düşünce kuruluşu temsilcisi olan Henri Barkey. Özcan, Barkey ile 16 Ağustos'tagörüştü. Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanzim edilen iddianameyegöre bir dönem CIA'da çalışan Barkey, 15 Temmuz'da da rol aldı. O gece Büyükada'da birotelde kalan Barkey, 15 kişilik ekibi ile gelişmeleri dakika dakika takip edip yoğun şekildeuluslararası irtibatlar kurdu. Girişimin başarısız olduğu kesinleşince 17 Temmuz'da Türkiye'denayrıldı. Türkiye'den Barkey, terörist Fetullah Gülen'in ABD'de ikamet etmesini sağlayan CIAŞefi Graham Fuller'in da yakın arkadaşı. CHP'li Özcan'ın böylesine karanlık bir profille darbegirişiminden tam 30 gün sonra bir araya gelmesi dikkat çekici.TÜRKİYE DÜŞMANI VAKFA KOŞTUÖzcan tarafından ABD Adalet Bakanlığı'na sunulan belgelere göre CHP'lilerin 5 Ağustos'takidurağı Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD) oldu. Vakıf, isminin tam tersine demokrasiyisavunmak yerine FETÖ'cülerin 15 Temmuz'daki darbe girişimini açıktan destekledi. Vakıf,FETÖ'nün düzmece belgelerle açılan Halkbank ve Rıza Sarraf davalarında yer aldığı gibisoruşturmayı yürüten FBI ajanlarına ve soruşturmaya bakan savcılara da özel ödüller vermişti.CHP'lilerin 15 Temmuz tehlikesinin tam olarak savuşturulamadığı bir tarihte FETÖ ve darbedestekçisi vakıfta ne görüşmesi yaptığı merak konusu.FARA'ya sunulan belgelerde Özcan'ın e-imzası yer alıyor.