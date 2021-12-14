İşte CIA ajanı Henri Barkey ile buluşan CHP'li: CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın, Henri Barkey'le görüştüğüne ilişkin iddiasını hatırlatan Çavuşoğlu, iddia sahibinin, iddiasını ispatlamakla mükellef olduğunu söyledi, "Büyükelçimiz, Henri Barkey'le görüşmemiştir. Peki, bu Henri Barkey'le görüşen kim biliyor musunuz? Sürekli görüşen kim? CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan" dedi. Peki kim bu Yurter Özcan? Sır görüşmeler nasıl gerçekleşti? CHP'nin ABD temsilcisinin FETÖ bağlantıları neler? İşte detaylar.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada CHP'nin
ipliğini pazara çıkarttı.
Çavuşoğlu, "Büyükelçimiz, Henri Barkey'le görüşmemiştir. Peki, bu Henri Barkey'le
görüşen kim biliyor musunuz? Sürekli görüşen kim? CHP ABD Temsilcisi Yurter
Özcan. CHP olarak buna sessiz kalacak mısınız? Ben burada iftira atmıyorum.
Amerika'da siyasi partiler ve buna benzer kuruluşlar kimle görüştüyse FARA'ya
kaydeder. FARA kayıtlarına bakın, temsilcinizin görüştüğünü orada görürsünüz.
ABD'nin kayıtlarında var." bilgisini paylaştı.
ÖZCAN-BARKEY BULUŞMASI
CHP'nin, FETÖ'nün kalkışması öncesinde ve sonrasında ABD'de yoğun bir görüşme trafiğine
imza attığı ortaya çıktı. ABD Adalet Bakanlığı belgelerine göre CHP'nin resmi temsilcisi Fazlı
Yurter Özcan darbe girişiminden 1 gün önce ABD Savunma Bakanlığı'nda sır ziyaretlere
imza attı. Darbede sonra ağustos ayında da Özcan'ın görüşme trafiği devam etti. CHP
temsilcisinin görüşme listesinde darbe destekçilerinden, CIA uzantılı sözde sivil toplum
kuruluşlarına kadar çok sayıda isim ve kurum var.
5 BİN 500 BELGENİN ARASINDAN ÇIKTI
ABD'de lobi faaliyeti yürüten kişi ve kurumlar, bu kapsamda yaptığı görüşmeleri ve yaptığı
harcamaları 6 ayda bir Adalet Bakanlığı'na bildiriyor. Bakanlık ise FARA(Yabancı Kayıt Kanunu)
olarak bilinen belgeleri kamuoyu ile paylaşıyor. Arap gazeteci ve aktivist gençlerin 2014
yılında kurduğu medya ve araştırma sitesi "Sasapost" bu resmi belgeler üzerinden
"Washington'a Hac" isimli bir rapor yayınladı. Sasapost ekibi, aralarında Türkiye'nin de
olduğu 23 ülkenin ABD'de yürüttüğü lobi faaliyetlerinin izini sürdü ve 5 bin 500 belge 431
sözleşmeyi inceleyerek çarpıcı raporlara imza attı. Ekibin Türkiye dosyasında hazırladığı
başlıklardan birisi de "CHP'nin Washington'daki lobi" faaliyetleri oldu.
DARBEDEN ÖNCE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA
Merkezin yayınladığı resmi belgelere göre CHP'nin resmi ABD'deki resmi Temsilcisi Fazlı
Yurter Özcan, lobi faaliyetleri kapsamında onlarca görüşme gerçekleştirdi. Ancak en yoğun
ve dikkat çekici görüşme trafiğine 2016 yılında 15 Temmuz kısa bir süre önce ve sonra imza
attı. Darbeden 2,5 ay önce, 12-14 Nisan 2016 tarihleri arasında 2 parti yöneticisi
Washington'ta kulisleri yoklayan Özcan, darbe girişiminden önce bir kez daha ABD Dışişleri
Bakanlığı'nın kapısını aşındırdı.
PENTAGON'DA KİMİNLE NE GÖRÜŞTÜ?
Özcan, darbeden önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'de terörle mücadele ve iç politika
dosyası üzerinde çalışan Kidnard Raymond ile bir araya geldi. FETÖ'cülerin kalkışmasına
saatler kala Özcan bir kez daha sahne aldı. Özcan, 14 Temmuz'da ABD Savunma Bakanlığı'nda
sır bir görüşme gerçekleşti. Özcan'ın bu ziyarette kiminle, hangi konuda görüştüğü merak
konusu oldu.
Özcan'ın darbe girişimi sonrası 8 Ağustos'ta görüştüğü isimler listesindeki bir diğer isim ise
Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan (NED) Richard Kraemer. Türkiye'de adı sı ksık duyulan vakıflardan
birisi. ABD gizli servisi CIA'ın arka bahçelerinden birisi olan vakıf, Türkiye'deki birçok muhalif
basın yayın oganını fonluyor. Özellikle FETÖ'cü darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılı
başlangıcından itibaren bu fonu 6 kat artıran vakıf, Gezi olaylarında aktif rol alan STK'lara da
para akıttığı iddia ediliyor.
ABD Adalet Bakanlığı'na sunulması zorunlu olan belgede Özcan'ın görüşme trafiği gün
gün gösterildi.
FETÖ TETİKÇİSİ DE LİSTEDE
15 Temmuz'dan 1 gün önce ABD Savunma Bakanlığı'na giden Yurter Özcan, darbe
girişiminden sonra da nefes kesen bir görüşme trafiğine imza attı. FARA belgelerine göre 3
Ağustos'ta dünyadaki tüm Yahudi teşkilatlarının "Çatı Örgütü" olan Bnai Brith'in Başkan
Yardımcısı Dan Mariaschin ile görüşen Özcan, aynı gün ABD ile İsrail Devleti ilişkilerine yön
veren Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi'ni (AIPAC) ziyaret etti. Özcan'ın 3 Ağustos temasları
bununla da sınırlı kalmadı.
Beyaz Saray'a giden darbe girişimini önceden bildiği iddia edilen ABD Başkan Yardımcısı Joe
Biden'ın Danışmanı Anna Adeola Makanju ile görüştü. Makanju'nun dikkat çeken özelliği ise
eğitimini, dünyanın dört bir yanındaki renkli darbelerin mimarı George Soros'un bursu ile
tamamlamış olması. CHP'lilerin 4 Ağustos'taki durağı da Türk kamuoyunun yakından tanıdığı
bir isim oldu. Özcan, FETÖ'nün ABD'deki ön tanıdık lobicilerinden birisi olan Michael Rubin ile
görüştü. 15 Temmuz kalkışmasından yaklaşık 4 ay önce yazdığı bir yazıyla Türkiye'de darbe
olabileceğini söyleyen Rubin, bunun bir analiz değil bazı kaynaklar tarafından kendisine
aktarılmış bir istihbarat olduğunu söylemişti.
HANNAH'LA BAŞ BAŞA!
Özcan, 12 Ağustos'ta Demokrasileri Savunma Vakfı'na (FDD) ikinci ziyaretini yaptı. Özcan'ın
sunduğu belgede görüştüğünü açıkladığı isim ise John Hannah. Birleşik Arap Emirlikleri ile
yakın ilişkileri ile tanınan Hannah, Başkan Yardımcısı Dick Cheney'in Ulusal Güvenlik
Danışmanı olan John Hannah, 15 Temmuz'dan 1 ay önce Türkiye'de darbe girişimi olacağını
yazmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan için "tehlikeli şahıs" ifadesini kullanan Hannah, darbe olacağını
açık açık yazmıştı. Hannah, Erdoğan'a karşı bu tip bir müdahalenin de olasılıklar dahilinde
olduğunu iddia etmişti. Hannah, şu ifadeleri kullanmıştı: Erdoğan problemi ABD çıkarları
için büyük tehlikeler oluşturmaya devam ediyor. Er ya da geç bir hesaplaşma günü
yaşanması ihtimal dahilinde. ABD, zararlarını azaltma hazırlıklarına şimdiden
başlamalı
ORGANİZATÖRÜ DE UNUTMADI
Özcan'ın darbe girişiminden birkaç gün sonra başlattığı görüşme trafiğindeki diğer isim ise o
dönem bir düşünce kuruluşu temsilcisi olan Henri Barkey. Özcan, Barkey ile 16 Ağustos'ta
görüştü. Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanzim edilen iddianameye
göre bir dönem CIA'da çalışan Barkey, 15 Temmuz'da da rol aldı. O gece Büyükada'da bir
otelde kalan Barkey, 15 kişilik ekibi ile gelişmeleri dakika dakika takip edip yoğun şekilde
uluslararası irtibatlar kurdu. Girişimin başarısız olduğu kesinleşince 17 Temmuz'da Türkiye'den
ayrıldı. Türkiye'den Barkey, terörist Fetullah Gülen'in ABD'de ikamet etmesini sağlayan CIA
Şefi Graham Fuller'in da yakın arkadaşı. CHP'li Özcan'ın böylesine karanlık bir profille darbe
girişiminden tam 30 gün sonra bir araya gelmesi dikkat çekici.
TÜRKİYE DÜŞMANI VAKFA KOŞTU
Özcan tarafından ABD Adalet Bakanlığı'na sunulan belgelere göre CHP'lilerin 5 Ağustos'taki
durağı Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD) oldu. Vakıf, isminin tam tersine demokrasiyi
savunmak yerine FETÖ'cülerin 15 Temmuz'daki darbe girişimini açıktan destekledi. Vakıf,
FETÖ'nün düzmece belgelerle açılan Halkbank ve Rıza Sarraf davalarında yer aldığı gibi
soruşturmayı yürüten FBI ajanlarına ve soruşturmaya bakan savcılara da özel ödüller vermişti.
CHP'lilerin 15 Temmuz tehlikesinin tam olarak savuşturulamadığı bir tarihte FETÖ ve darbedestekçisi vakıfta ne görüşmesi yaptığı merak konusu.
FARA'ya sunulan belgelerde Özcan'ın e-imzası yer alıyor.