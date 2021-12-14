İstanbul'da milletvekili plakasıyla gezen kişi İmamoğlu'nun talimatıyla Olay TV'yi satın alan Hüseyin Köksal çıktı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Audi marka lüks bir araç, emniyet şeridinde hızla giderken polis çevirmesine takıldı. Emniyet şeridinde yakalanan Audi A8 marka lüks araçla ilgili yapılan soruşturmada, büyük bir skandal patlak verdi.Emniyet şeridinde hızla ilerlerken çevirmeye takılan "34 HSY .." plakalı aracın, tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Hüseyin Köksal'a ait olduğu belirlendi.CHP'Lİ EKREM İMAMOĞLU'NUN FİNANSÖRÜHüseyin Köksal'ın adı bir dönem kamuoyunda sık sık gündeme geliyordu. Köksal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatının ardından Olay TV'nin kurulumunda aktif rol aldı ve büyük harcamalar yaptı.İMAMOĞLU'NUN YAKIN İSMİNE PLAKAYI SAĞLAYAN VEKİL KİM?İBB'ye yakınlığıyla öne çıkan Hüseyin Köksal'a hangi milletvekilinin plaka tahsis ettirdiği ise henüz ortaya çıkmadı.Bilindiği gibi; milletvekillerinin 3 araca plaka tahsis ettirme hakkı var. Bu plakalar, emniyet şeritlerinden istediği gibi gidebiliyor. Hız cezalarından muaf olan bu araçlar yüksek hızlara çıkabiliyor. Hiçbir şekilde trafik cezası kesilmeyen bu araçların, milletvekili tarafından başka birisine usulsüz şekilde tahsis edilmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.İMAMOĞLU İLE DOSTLUKLARI ESKİYE DAYANIYORHüseyin Köksal'ın, Ekrem İmamoğlu gibi aslen Trabzonlu olduğu ve dostluklarının Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dayandığı biliniyor.KAMUOYU HÜSEYİN KÖKSAL'I NEREDEN TANIYOR?Kamuoyunda Hüseyin Köksal sadece Olay Tv'nin ortağı gibi gözükse de Şubat 2020'de kurulan Advercity şirketiyle İBB'ye ait açık hava mecralarının (billboard, raket vs) ihalesini 3 yıllığına İBB sözcüsü Murat Ongun sayesinde alması da dikkat çekmişti.İMAMOĞLU OLAY TV'Yİ NASIL FONLUYORDUEkrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından kendisine yakın bir medya oluşturma girişimleri içinde olduğu biliniyor. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre merkezi Şişli'de olduğu anlaşılan BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. de işte tam bu sırada kuruluyor.Şirketin ortakları arasında, İmamoğlu'nun Trabzon'dan eski arkadaşı olan ve tekstil işi ile uğraşan Hüseyin Köksal'ın kardeşi, Ahmet Köksal ile Uğur Kapkı'nın isimleri görünüyor. Bu şirketin ajans markası da Advertcity olarak belirleniyor. Advertcity'nin bir anda görülmemiş bir reklam kampanyası ile gündeme gelmesi, hem İstanbulluların, hem de sektör içindeki profesyonellerin dikkatini çekiyor!"İHALE YAPILMADI" İDDİALARI!Ayrıca, yapılan araştırmalarda, söz konusu devasa ekranlar için, herhangi bir ihale yapılmadığı anlaşılıyor. İhaleye çıkmayan dev ekranların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'nin "özel" izniyle konumlandırıldığı ve ticari olarak piyasaya sunulduğu ortaya çıkıyor.İlgili alanların yönetimini elinde toplayan İBB iştiraki Kültür A.Ş., "3-G" denilen davet usulü ile ihale açmadan söz konusu alanları sözleşme imzalama yöntemi ile belli firmalara veriyor. İstanbul'un en önemli ulaşım akslarında bulunan üst geçitlerdeki reklam alanlarının da, Olay TV kurucularından, tekstilci avukat Hüseyin Köksal'ın kardeşi Ahmet Köksal'ın büyük hisse sahibi olduğu Advertcity firmasına, yine Kültür A.Ş. üzerinden verildiği belirtiliyor.MECLİSİ VE HUKUKU TANIMIYOR!Fakat bu özel izinle yapılan uygulama kanunlara aykırı! Yürürlükteki İstanbul Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği'nin uygulamaya ilişkin hükümlerini düzenleyen, 3. bölüm 8. madde 5. kısım (a) ve (b) bentlerinde söz konusu keyfi uygulmaya izin verilmediği yazılı. İstanbul Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği'nin 8. Bölüm 5. Kısmı, "Yaya geçitleri ile taşıt alt ve üst geçitleri aşağıdaki hususlar çerçevesinde reklam ve tanıtım alanı olarak kullanılabilir" demekte;a) 8. Bölüm 5. Kısım(a) "Yaya geçitleri ile taşıt alt ve üst geçitleri; yetki ve sorumluluk alanlarında olmak şartıyla ilgili belediyenin icraatları ve etkinliklerinin kamuya duyurulması amacıyla kullanılabilir"b) 8. Bölüm 5. Kısım(b) "Anlaşmalı olarak bir alt geçit veya üst geçit yapım ve isim hakkı elde etmiş gerçek veya tüzel kişilerin ad ve logoları uygun görülecek yerlere konulabilir."Bu durumda İBB'nin yürürlükte bulunan "Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği"nin hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde yaya ve taşıt üst geçitlerinin ticari olarak kullanılamayacağını belirtmekte olduğu görülüyor.ZURNANIN ZIRT DEDİĞİ YER: FETÖ BAĞLANTISIİfşa sarmalının son halkası ise FETÖ bağlantısı. Advertcity adlı şirketin ortağı olan Murat Kapki'nin kardeşi Ferhat Kapki'nin de FETÖ'nün sözde eğitim kurumlarında çalıştığı anlaşıldı. Ferhat Kapki'nin, ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan FETÖ'ye ait Youngstown Horizon Bilim Akademisi'nde müdür olduğu tespit edildi. ABD'de FETÖ'nün kontrolü altında olduğu okuldan, milyon dolarlarca kaynak elde edildiği kaydedildi.