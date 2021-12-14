İŞKUR vasıtasıyla 90 bin 588 işçi aranıyor! Yeni yıla yeni işinde girmek isteyenlere İŞKUR fırsatı

İŞKUR bu yıl 1 milyon 250 bin kişiyi iş sahibi yaptı. En çok satış danışmanı ve turizm elemanı, konfeksiyon işçisi alınırken, alım yapılan sektörlerde başı imalat çekti. Yeni yıla yeni işinde girmek isteyenlere ise fırsat sürüyor. Özel sektör, İŞKUR vasıtasıyla 90 bin 588 işçi arıyor. İşte eleman en çok aranan meslekler.

Yeni yıla yeni işle girmek isteyenler dikkat! Özel sektör Türkiye İş Kurumu(İŞKUR) aracılığıyla yüzbinlerce personel arıyor. Bu yıl yaklaşık 1 milyon 250bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 90 bin 588 açık iş bulunuyor. En çok19 bini aşkın kişiyle beden işçisi aranırken, 2 bin 565 kişiyle temizlik görevlisi,bin 923 kişiyle makineci (dikiş), bin 845 kişiyle satış danışmanı takip ediyor.EN ÇOK SATIŞ DANIŞMANI ALINDIİŞKUR'da bu yılın 11 aylık döneminde sektörler itibarıyla en fazla işeyerleştirme, sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazlaişe yerleştirme sırasıyla 'satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı vekonfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti. En fazla istihdam 234 bin 290kişiyle İstanbul'da sağlanırken, ilk 11 ayda işe yerleştirmede İstanbul'u, 89 bin781 kişiyle Ankara, 71 bin 77 kişiyle İzmir, 53 bin 956 kişiyle Bursa, 33 bin 737kişiyle de Konya takip etti.NASIL BAŞVURULUYOR?İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İlMüdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.EN ÇOK PERSONEL ARANAN ALANLARAçık iş sayısında başı çeken alanlar ve aranan toplam personel sayısı şöyle:Beden işçisi (Genel): 19.642Temizlik görevlisi: 2.565Makineci (Dikiş): 1.923Satış danışmanı / Uzmanı: 1.845Garson (Servis elemanı): 1.580