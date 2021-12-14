İETT aracı bozuldu İstanbullular otoban kenarında bekledi!
Her gün yolda kalan ve arızalanan İETT otobüslerine bir yenisi daha eklendi. Bu sabah saatlerinde Esenler - Eminönü seferini yapan 33TE yolda bozuldu. İşlerine geç kalan vatandaşlar ise kış günü soğukta inip otoyol kenarında bekledi.
CHP'li İBB'nin bakım ve onarımında sınıfta kaldığı İETT otobüsleri arıza yapıp yollarda
kalmaya, İstanbullu'yu mağdur etmeye devam ediyor.
YENİSİ EKLENDİ
Her gün yolda kalan ve arızalanan İETT otobüslerine bir yenisi daha eklendi.
33TE YOLDA BOZULDU
Bu sabah saatlerinde Esenler - Eminönü seferini yapan 33TE yolda bozuldu.
OTOYOLDA ÇARESİZCE BEKLEDİLER
İşlerine geç kalan vatandaşlar ise kış günü soğukta inip O-3 otoyolunda bekledi.