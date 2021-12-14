İETT aracı bozuldu İstanbullular otoban kenarında bekledi!

Her gün yolda kalan ve arızalanan İETT otobüslerine bir yenisi daha eklendi. Bu sabah saatlerinde Esenler - Eminönü seferini yapan 33TE yolda bozuldu. İşlerine geç kalan vatandaşlar ise kış günü soğukta inip otoyol kenarında bekledi.