Hükümetten ekonomi mesajı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Büyüme hedefini kalıcı hale getirip hedeflerimizi sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Fuat Oktay TBMM'de önemli açıklamalarda bulundu. Oktay ekonomiye yönelik net mesajlar verdi.MANİPÜLATİF ETKİLERİ SİLİP ATACAĞIZ'Ekonomide, istihdamda, üretimde ihracatta büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz. Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Covid-19 salgınında gösterdiğimiz başarı gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız.'KUR AÇIKLAMASI'Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır.'Kısa zaman içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni Kuran-ı Kerim meali yayınlanacak.