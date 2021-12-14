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HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal sözler: İstanbul da 'Kürdistan'dır

HDP kongresinde konuşan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'li yeğeni Ömer Öcalan "Kürtlerin yaşadığı en büyük kent İstanbul’dur. İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır." dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise İstanbul seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin vekiline "Haddini bil, otur aşağı" sözleriyle tepki gösterdi.

HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal sözler: İstanbul da 'Kürdistan'dır
Ekleme: 14.12.2021 - 00:45 Güncelleme: 14.12.2021 - 00:51 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal sözler: İstanbul da 'Kürdistan'dır
HDP'nin İstanbul İl Kongresi dün terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan sloganlarıyla gerçekleşti.

Toplantıda konuşan terörist başının yeğeni olan HDP vekili Ömer Öcalan, skandal açıklamalarda bulundu.

'İstanbul'da yürütülecek çalışmalarla daha fazla Kürt ve Kürdistani havası olacak.' diyen Öcalan, 'Her zaman söylüyoruz; Kürtlerin yaşadığı en büyük kent İstanbul'dur. İstanbul da bizim için Kürdistan'dır.' ifadesini kullandı.

İTTİFAK ORTAĞI İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise İstanbul seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin vekiline sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Erdem, 'Bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir, bulunduğun yer de 1453'den bu yana İstanbul'dur! Haddini bil, otur aşağı!' dedi.



HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal sözler: İstanbul da 'Kürdistan'dır
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