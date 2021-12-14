Esenyurt’ta facia yangında 4 çocuk hayatını kaybetti

Feci olay, 01.30 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi 887'inci Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında yaşandı. Suriye uyruklu 6 kişilik bir ailenin yaşadığı 4 katlı binanın bodrum katında ilk belirlemelere göre, elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. bodrum kattan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü.4 ÇOCUĞUN CENAZESİ BULUNDUİtfaiye ekipleri tarafından bodrum katta yapılan kontrolde 5 yaşındaki Besme Hammud, 9 yaşındaki Şahin Hammud, 9 yaşındaki Ahmet Hammud ve 1 yaşındaki Selva Hammud adlı çocukların cenazesiyle karşılaşıldı. Polis ekipleri dairenin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri dairede uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından 4 çocuğun cenazesi ambulansla morga kaldırıldı.ANNE VE ÇOCUĞU SON ANDA KURTULDUDairede 6 kişinin yaşadığı, yangın sırasında 35 yaşındaki anne Fatma Hammud'un, 2 yaşındaki Şakkur Hammud'u alarak dışarıya çıktığını diğer çocuklarını ise kurtaramadığı öğrenildi. Yangında yaralanan anne ve bir çocuğu Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.Yaralı kadının kocasının ise cezaevinde olduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.