Demirtaş cezaevinden isyan çağrısı yaptı!

Selahattin Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarında PKK yandaşlarını sokağa dökerek 37 kişinin ölümüne neden olmasından hiçbir ders almıyor!.. HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Demirtaş bu kez, halen tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden isyan çağrısı yaptı!

Selahattin Demirtaş, T24'te kendisine açılan 'Konuk yazar' köşesinde ekonomik gidişatı bahane ederek, terör örgütü PKK'nın da kullandığı 'Edi bese' sloganı ile halka isyan çağrısında bulundu.Türkiye'nin yeni ekonomi politikası hakkında 'Cin modeli' başlığını taşıyan bir yazı kaleme alan Demirtaş, bu yazısına okuma yazma eğitiminde kullanılan 'Cin Ali' kitaplarında yer alan karekterin yer aldığı resimler de ekledi. Demirtaş, çizdiği resimlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Cin Ali' benzetmesi yaptı.Selahattin Demirtaş'ın çizdiği resimlerde, pankartlar üzerinde Kürtçe ve Türkçe isyan çağrıları yapılırken, 'Edi bese', 'Defol', 'İstifa' gibi ifadeler kullanıldığı görüldü.Demirtaş, 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları sırasında da halkı sokaklara çağırmış ve terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 35 ilde gerçekleştirdiği ayaklanma girişiminde 2 polis şehit olmuş, 35 kişi de yaşamını yitirmişti.