Çorum'da altın kaplama sandığın sırrı çözüldü! Hz. Süleyman'a aitmiş!

Çorum'da emniyet ekipleri bir kişinin yasa dışı yollarla elde ettiği tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine düzenlediği operasyonda altın kaplama sandık ele geçirildi. Altın kaplama sandığın Hz. Süleyman'a ait olduğu değerlendirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir kişinin yasa dışı yollarla elde ettiği tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı.Bir süre izlenen zanlıya ait araç, ekiplerce kent merkezinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, altın kaplama ahit sandığı ve altın sikke ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.