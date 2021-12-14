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CHP’li İmamoğlu’ndan, HDP’li Sırrı Süreyya Önder’in damadına 30 Milyon TL.’lik KIYAK!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'de terörle iltisaklı 557 kişinin işbaşı yaptırıldığını gündeme getirmesinin ardından zor günler geçiren CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun bu kez de HDP'li siyasetçi Sırrı Süreyya Önder'in reklamcı damadıyla dirsek temasına geçtiği ve 26 Milyon TL'den fazla bir paranın şirket kasasına aktarılması talimatını verdiği ortaya çıktı.

CHP’li İmamoğlu’ndan, HDP’li Sırrı Süreyya Önder’in damadına 30 Milyon TL.’lik KIYAK!
Ekleme: 14.12.2021 - 22:41 Güncelleme: 14.12.2021 - 23:06 / Editör: Ozge Selin
CHP’li İmamoğlu’ndan, HDP’li Sırrı Süreyya Önder’in damadına 30 Milyon TL.’lik KIYAK!
İBB'de terör yanlısı sakıncalı kişilerin işe başlatıldığı halen gündemdeki yerini koruyorken, Millet İttifakı adayı olarak seçime giren CHP'li İmamoğlu'nun bileşen ortaklarına pay dağıtma mecburiyeti de her geçen gün daha çok ortaya çıkıyor. Seçim öncesinde HDP'nin ağır toplarından Sırrı Süreyya Önder'in sert hışmına uğrayan İmamoğlu, seçim sonrasında buzları eritecek adımı atmak için İBB kapılarını Önder'in reklamcı damadına açtı.

KARBONAT REKLAM'A BALLI KAYMAKLI İHALE..!

İBB şirketi Kültür A.Ş. üzerinden yapılan 3 ihalede 26 Milyon 36 bin 750 TL.'lik pastayı tereyağından kıl çekercesine bu zamana kadar hiçbir kamu kurumuna iş yapmamış KARBONAT REKLAM'a veren CHP'li İmamoğlu, daha önce de Saadet Partisi yayın organı olduğu bilinen Milli Gazete'ye seçim diyeti olarak 11 Milyon 745 bin TL.'lik iş paslamıştı.

Sektörde, Karbonat Reklam'ın perde arkasındaki sahibi olduğu ileri sürülen ve böyle tanınan ancak kendisini şirketin ”İş Direktörü' ve ”Genel Koordinatör”ü olarak tanıtan reklamcı damat Emre Abay'ın İBB şirketi Kültür A.Ş. üzerinden, birisi 15 Milyon TL.'lik, diğeri 8 Milyon TL.'lik üçüncüsü de 2 Milyon 862 bin TL.'lik ballı ihaleleri peş peşe almış olması, akıllara ”CHP'li İmamoğlu seçim diyeti ödüyor” düşüncesini getiriyor. 2021 yılında kıyak çekilen ihalelerin içeriğinde ise çadır ve stant temini gibi kalemler yer alıyor.

HDP'li siyasetçi Sırrı Süreyya Önder'in (KDV dahil) 30 Milyon TL.'yi bulan bu ranttan haberdar olup olmadığı ise yapacağı açıklamayla ortaya çıkacak. Önder'in reklamcı damadına İBB kapılarının açılmış olmasının İYİ Parti, SP ve CHP'deki karşılığı ise önümüzdeki günlerde netleşmiş olacak.



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CHP’li İmamoğlu’ndan, HDP’li Sırrı Süreyya Önder’in damadına 30 Milyon TL.’lik KIYAK!
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