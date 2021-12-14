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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tahrip borcu 264 milyon lira! Sayıştay raporunda ortaya çıkan skandal

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi yapılan altyapı kazı çalışmalarından elde ettiği zemin tahrip bedellerini ilçe belediyelerine aktarmadı. Sayıştay raporunda 2020 yılı sonu itibarıyla borç 264 milyon 625 bin 935 TL olarak tespit edildi. Şimdi ABB’nin zemin tahrip bedellerini ne zaman ödeyeceği merak konusu oldu.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tahrip borcu 264 milyon lira! Sayıştay raporunda ortaya çıkan skandal
Ekleme: 14.12.2021 - 11:53 Güncelleme: 14.12.2021 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tahrip borcu 264 milyon lira! Sayıştay raporunda ortaya çıkan skandal
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ASKİ ve EGO'nun 2022 yılı bütçelerinin oylandığı büyükşehir belediye meclisinin kasım ayı oturumunda yaptığı konuşmayla konuyu gündeme taşımıştı. Oğuz, Kahramankazan Belediyesi'nin ABB'den 10 milyon TL tutarında zemin tahrip bedeli alacağı olduğunu belirterek, bu tutarın hakları olmasına rağmen geride kalan 2.5 yıllıksüreçte kendilerine ödenmediğini söyledi.

Oğuz, "Burada peşin olarak tahsil edilmiş bir paradan bahsediyoruz. Kanun gereği bu para Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına giriyor. Siz de bu parayı hakkı olan ilçelere dağıtmakla mükellefsiniz. Kanun gereği de 15 gün içinde dağıtmanız gerekiyor" demişti.



Başkan Oğuz'un bu yöndeki çıkışına benzer bir tespit de Sayıştay'ın, ABB ile ilgili hazırladığı 2020 denetim raporunda yer aldı. 24 Aralık 2020 tarihinde ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olan alanlarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirlerin doğrudan ilgili ilçe belediyesince gelir olarak kaydedilmesi kararlaştırılmıştı.



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Sayıştay da raporunda, bu tarihten önce ABB hesaplarına yatırılmış bulunan ve sokaklarda yapılan kazı çalışmalarına ilişkin olarak tahsil edilen zemin tahrip bedellerinin ilgili ilçe belediyelerine aktarılmasının yasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Sabah'ın haberine göre Sayıştay raporunda, "Bazı ilçe belediyelerine aktarılması gereken zemin tahrip bedellerinin yıllar itibari ile arttığı ve 2020 yılı sonu itibarı ile ilgili belediyelerin 264 milyon 625 bin 935 TL tutarında zemin tahrip payı alacağı olduğu tespit edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Şimdi ABB'nin zemin tahrip bedellerini ne zaman ödeyeceği merak konusu oldu.


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