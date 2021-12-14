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Brezilya’da belediye başkanlarının kavgası boks ringine taşındı! Canlı yayında milyonlar izledi

Brezilya’nın Amazonas eyaletinde politikacıların anlaşmazlığı, ringde bitti. Dünyada ilk kez siyasi görüşlerinin uyuşmazlığı nedeniyle kozlarını dövüşerek paylaşan politikacıların kavgası, canlı yayında milyonlar tarafından izlendi.

Ekleme: 14.12.2021 - 11:57 Güncelleme: 14.12.2021 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Brezilya’da belediye başkanlarının kavgası boks ringine taşındı! Canlı yayında milyonlar izlediBrezilya'da bir 'siyasi' kavga, hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlandı. Ülkenin en büyük eyaleti olan Amazonas'ta bulunan Borba bölgesinin belediye başkanı, kendisinin kararlarını eleştiren eski belediye meclisi üyesine meydan okudu.

KOZLARINI RİNGDE PAYLAŞTILAR

Ülke basınında yer alan haberlere göre Borba belediye başkanı 39 yaşındaki Simao Peixoto, uzun bir süredir büyük öneme sahip Balneario do Lira'da bulunan turistik işletmeyi yürütme şekliyle ilgili eski belediye meclisi üyesi 45 yaşındaki Erineu Alvas 'Mirico' Da Silva'nın eleştirilerine maruz kalıyordu.

Son olarak sosyal medyada paylaştığı bir videoda Peixoto'nun politikalarını eleştirerek bu yönetim biçiminin onu yere sereceği yorumunda bulunan Da Silva, hiç beklemediği bir dönüş aldı.

BİLETLER 100 DOLARA SATILDI

Kendisine muhalefet eden ismin boks ringi davetini kabul eden Peixoto, kozlarını MMA olarak bilinen Karma Dövüş Sanatları stilinde dövüşerek paylaşmayı teklif etti.

Peixoto, canlı yayınlanacak kafes dövüşü için reklam posterleri dahi bastırmaya başladı. Seyircilerin de kabul edileceği dövüşün biletleri, 100 dolardan satışa çıktı.

Maçtan önce Facebook sayfasında 'Ben bir sokak dövüşçüsü değilim, Borba'nın belediye başkanıyım. Ama Silva gerçekten benimle kavga etmek istiyorsa, kazanan da her zaman ben olacağım' mesajını paylaşan Peixoto, büyük ilgi topladı.


Geçtiğimiz Pazar günü, kentin spor merkezinde karşı karşıya gelen iki isim, 13 dakika süren 3 set boyunca kıyası dövüştü.

Birbirlerine aman vermeyen ikili, oldukça bitkin düşmüş görünse de kazanmak için kararlı tavırlarıyla dikkat çekti.

Üç setin sonunda kazanan isim ise, Belediye Başkanı Peixoto oldu.
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