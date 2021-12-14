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Beyaz Gazete
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Bir tetikçinin ifşası! Wall Street Journal muhabiri Jared Malsin'ın tek derdi Erdoğan ve Türkiye'yi karalamak

Medya baronlarından yüklü ödenekler alan satılık kalemler, faize savaş açan Başkan Erdoğan'ı ve bölgede dengeleri değiştiren Türkiye'yi karalamaya devam ediyor. Özellikle son günlerde Wall Street Journal'ın muhabiri Jared Malsin, yaptığı sipariş haberlerle dikkat çekiyor. Sabah akşam Erdoğan yönetimini karalamaya çalıştığı görülen Malsin, Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda düşürme peşinde! İşte tetikçinin sipariş haberlerinin ifşası.

Bir tetikçinin ifşası! Wall Street Journal muhabiri Jared Malsin'ın tek derdi Erdoğan ve Türkiye'yi karalamak
Ekleme: 14.12.2021 - 14:53 Güncelleme: 14.12.2021 - 14:59 / Editör: Ozge Selin
Bir tetikçinin ifşası! Wall Street Journal muhabiri Jared Malsin'ın tek derdi Erdoğan ve Türkiye'yi karalamak
Medya, bir yandan halkın haber alma özgürlüğüne hizmet ederken bir yandan da baronların elinde bir silah olarak kullanılıyor. Bunun birçok örneğini özellikle Batı tarafından fonlanan yayın kuruluşlarının Türkiye odaklı haberlerinde görmek mümkün.

WSJ SABAH AKŞAM ERDOĞAN'I KARALIYOR
Operasyoncu medyanın başını çeken kuruluşlardan bir tanesi de ABD'li Wall Street Journal. Erdoğan'ın faize savaş açması sonrası hazımsızlık yaşayan WSJ, Türkiye karşıtı haberlerinin sayısını arttırdı.

Son olarak "Türk Lirası düşerken, Erdoğan'a destek kendi memleketinde bile dibe düştü" başlıklı algı kokan haberde ülke ekonomisi karalandı, Erdoğan hedef gösterildi, manipülatif bilgilere yer verildi.



MANİPÜLATİF RAKAMLAR, SİPARİŞ ANKETLER ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU
Makalede, "Karadeniz'in sahil kenti Rize'deki çay üreticileri TL'nin değer kaybı ve artan enflasyondan çok sert etkilendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz sahilindeki memleketinde yaşayanlar gıda, akaryakıt fiyatlarını artıran ekonomik kriz sonrasında şehrin favori evladının liderliğini sorguluyor" ifadeleriyle dayanaksız yorumlara yer verildi. Gazetecilik etiğinden uzak makalede, habercilik değil, operasyon medyacılığı yapıldı. Haberde CHP yönetiminin para karşılığı yaptırdığı sipariş anketler üzerinden yola çıkılarak AK Parti'nin ve Başkan Erdoğan'ın oylarının hızla eridiği yalanına yer verildi.

Gazete, "Bu kriz, Erdoğan'ın yaklaşık 20 yıldır oy tabanını oluşturan düşük gelirli ve orta sınıf Türklerin öfkesini çekti ve yapılan anketlere göre rekor seviyede Erdoğan'dan uzaklaşıyorlar" yorumunu yaptı.



MUHALEFETE GÖZ KIRPTILAR
Haberde, "İktidar partisine desteğin anketlerde düşük olması Türkiye'deki muhalefeti Erdoğan ve hükümetini yenmek için umutlandırdı. Muhalefet Erdoğan'ı yenmek için 6 partilik bir ittifak oluşturdu ve AKP'den ayrılan iki ismin partisinden de faydalanacaklar" yorumu yapılarak muhalefete göz kırpıldı.



YANDAŞ BASIN BALIKLAMA ATLIYOR
WSJ'ın her operasyonel haberine CHP yandaşı basının balıklama atlaması dikkat çekiyor. ABD tetikçisi WSJ, Sözcü gibi gazeteler tarafından "ABD'nin saygın gazetesi" olarak yansıtılıyor, Türkiye karşıtı haberlere jet hızıyla manşetten yer veriliyor.



TÜRKİYE'DEKİ ABD TETİKÇİSİ: JARED MALSIN
Wall Street Journal'ın İstanbul'daki tetikçisi Jared Malsin isimli bir muhabir. Habercilik etiğinden fersah fersah uzak olan bu ismin tek görevi var: Türkiye ve Erdoğan'ı karalamak. Öyle ki Jared Malsin'ın gerek Twitter hesabında gerekse WSJ'deki sayfasında yer alan tüm makaleleri sahibi olduğu ABD'nin siparişiyle yaptığı operasyonel haberler. İşte Malsin'i ele veren operasyonel haberler zinciri:


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Bir tetikçinin ifşası! Wall Street Journal muhabiri Jared Malsin'ın tek derdi Erdoğan ve Türkiye'yi karalamak
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