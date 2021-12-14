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Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Ekleme: 14.12.2021 - 21:02 Güncelleme: 14.12.2021 - 21:12 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet, Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz "GSB Burs ve Öğrenim Kredisi" sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
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