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Ayhan Bilgen, “Yolcu Yolunda gerek” diyerek HDP’den istifa etti

Siyasi parti kuracağını açıklayan eski Kars belediye başkanı Ayhan Bilgen, HDP’den istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilgen, “Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle,özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı. Bilgen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, HDP’den ayrılıp yeni bir parti kuracağını ifade etmişti.

Ayhan Bilgen, “Yolcu Yolunda gerek” diyerek HDP’den istifa etti
Ekleme: 14.12.2021 - 00:55 Güncelleme: 14.12.2021 - 01:11 / Editör: Ozge Selin
Ayhan Bilgen, “Yolcu Yolunda gerek” diyerek HDP’den istifa etti
Bir süredir HDP ile siyaset yürütmenin zorluklarını dile getiren HDP'li Ayhan Bilgen, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilgen, şunları ifade etti:

'Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle,özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum.'

Ayhan Bilgen'in yayımladığı istifa mektubu da şöyle:

'Bireysel beklentilerle değil toplumsal kaygılarla 2007 yılında binumut adaylığı ile başlayan siyasi birlikteliğimi yine toplumsal kaygılarla sonlandırıyorum.Toplumsal eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesinin farklı platformlarda yürütülmesine dair duyduğum ihtiyacı parti kurullarına ilettiğim gibi kamuoyu ile de paylaştım.

Birlikte çalışırken hangi ilke ve etik değerleri gözettiysem ayrılırken de aynı hassasiyeti göstereceğimi herkesin bilmesini istiyor, HDP üyeliğinden istifa ediyorum.

Toplumsal eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesinin farklı platformlarda yürütülmesine dair duyduğum ihtiyacı parti kurullarına ilettiğim gibi kamuoyu ile de paylaştım.

Birlikte çalışırken hangi ilke ve etik değerleri gözettiysem ayrılırken de aynı hassasiyeti göstereceğimi herkesin bilmesini istiyor, HDP üyeliğinden istifa ediyorum.

HDP'li gibi gözüken isimler tarafından sosyal medya üzerinden yürütülen iftira, hakaret ve karalama kampanyasının yapacağımız açıklamayla son bulmasını umuyor, aksi takdirde kişilik haklarımı savunmak zorunda kalacağımı bilmenizi istiyorum.'



NE OLMUŞTU?

Ayhan Bilgen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, HDP'den ayrılıp yeni bir parti kuracağını belirtmişti. Bilgen, 'Bizimki bir siyasal arayış. Bu toplumsal taleple ilgili bir şeydir. Burada eğer bir boşluğu dolduruyorsanız, bir ihtiyaca cevap veriyorsanız, gerçekten sizin ortaya koyduğunuz tarza dönük bir talep varsa gayet tabi sorumluluktan hiçbirimiz kaçmayız.' ifadelerini kullanmıştı.

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