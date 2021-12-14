Atamalar yarın! Bakanlık son dakika olarak duyurdu! İşte memur alımı yapılacak kadrolar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 517 kadroya şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacağını duyurdu. Bakanlık açıklamasında atamaların yarın gerçekleşeceğini de paylaştı. Atamalar ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarındaki 517 kadroya eğitim durumlarına göre şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre atamalar yarın gerçekleştirilecek.HANGİ BÖLÜMLERE ATAMA YAPILACAK?Kadroların 199'u arkeolog, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, grafiker, hemşire yardımcısı, Kur'an kursu öğreticisi, kütüphaneci, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, sosyal çalışmacı, teknisyen, tekniker ve veteriner hekim unvanları için ayrıldı. Ayrıca 200 memur, 95 hizmetli unvanlı kadro ile 23 işçi kadrosuna atama yapılacak.Atamalarla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 46 bin 644'e ulaşacak..Atama sonuçları yarın saat 17.30 itibarıyla 'https://sosyalatama.aile.gov.tr/' adresinden öğrenilebilecek.