ABD'de kasırganın bilançosu ağırlaşıyor

ABD'de çıkan kasırgada ölü sayısı her geçen gün artıyor.Ülkede yaşanan hortum ve kasırga felaketi, 6 eyaleti etkiledi.ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜKentucky eyaletinde yaşanan ve ortalığı adeta savaş alanına çeviren yıkımın ardından ortaya çıkan manzaralar görüntülendi.EN AZ 90 ÖLÜNew York Times'a göre, cuma gecesi yaşanan olayda en az 90 kişi hayatını kaybetti ve bunların 80'i Kentucky'de kayıtlara geçti.EYALET TARİHİNİN EN YIKICI KASIRGASIWashington'da bulunan ABD Başkanı Joe Biden, yıkım sonrasında Oval Ofis'te brifing aldı. Kentucky Valisi Andy Beshear, 'eyalet tarihinin en yıkıcı kasırgasını' yaşadıklarını ve çok sayıda kişinin kayıp olduğunu söyledi.'BÖYLE BİR HASARI ÖMRÜMDE GÖRMEDİM'Vali Beshear, uydu görüntülerine de yansıyan eyaletteki korkunç tabloyu anlatırken, 'Böylesine hasarı ömrümde görmedim.' dedi.ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri and Tennessee kentlerinde en az 24 kasırga meydana geldi. Arkansas yetkilileri, eyalette 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.BIDEN: ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZÖte yandan yaşanan felaketin ABD tarihinin en büyük kasırgalarından biri olduğunu vurgulayan Biden, Kentucky'de ölümlere yol açan hortum için Federal Acil Afet Bildirgesi'ni imzaladı.Biden, 'Federal hükümet, elinden gelen her şeyi yapacak, bunun üstesinden beraber geleceğiz.' ifadesini kullandı.KADAVRA KÖPEKLERİYLE ARAMA YAPILIYORİlerleyen günlerde daha fazla ölü sayısı açıklanabileceğini belirten kurtarma ekipleri, daha önce 'Ceset bulmaya devam ediyoruz. Kadavra köpekleriyle arama yapıyoruz.' açıklamasını yapmıştı.CNN International'ın haberine göre, acil durum yetkilileri, Kentucky'deki mum fabrikasının enkazında kimsenin kalmadığından emin olduğunu söyledi. Louisville Acil Durum Yönetimi Direktörü E.J. Meiman, 'Bu binada kimsenin kalmadığına eminiz.' dedi.EVLERİNİ KAYBEDENLERİN GİDECEK YERLERİ YOKDawson Springs şehrinin Belediye Başkanı Chris Smiley, yıkılan evlerin yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirtirken, evlerini kaybedenlerin gidecek yeri olmadığını dile getirdi.Smiley, 'Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'nun (FEMA) burada bir şeyler kurmaya çalışmasını umuyoruz. Biz küçük bir kasaba ve aynı zamanda küçük bir bölgeyiz. Bu yüzden geçici barınma yerleri bulmak zor olacak.' diye konuştu.Başkan Smiley, en az 13 kişinin öldüğü şehrin yüzde 75'inin yok olduğunu sözlerine ekledi.