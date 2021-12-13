YÖK duyurdu: Vakıf üniversitelerinde yeni dönem
YÖK Başkanı Erol Özvar, Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması programında bazı değişiklikler yapıldığını açıkladı. Özvar, bu yıl itibarıyla vakıf üniversitelerinin de araştırma üniversiteleri kategorisine dahil edileceğini duyurdu.
YÖK Başkanı Erol Özvar, Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması programında bazı değişiklikler yapıldığını açıkladı. Özvar, bu yıl itibarıyla vakıf
üniversitelerinin de araştırma üniversiteleri kategorisine dahil edileceğini duyurdu.
İşte YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
'Bu yıl Başkanlığımız tarafından Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması programımızda bazı yenilikler yapılmıştır. Bundan sonra Araştırma
Odaklı Misyon Farklılaşması Programımızda 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi yer alacak. Daha önce araştırma üniversiteleri
kategorisinde değerlendirilmeyen vakıf üniversiteleri bu yeni dönemde gösterdikleri performanslar ile aynı devlet üniversiteleri gibi yakından
takip edilecek. Başvuruda bulunan ve yapılan değerlendirmeye göre 3 vakıf üniversitemiz araştırma üniversitesi etiketi almaya hak
kazanmıştır.'
üniversitelerinin de araştırma üniversiteleri kategorisine dahil edileceğini duyurdu.
İşte YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
'Bu yıl Başkanlığımız tarafından Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması programımızda bazı yenilikler yapılmıştır. Bundan sonra Araştırma
Odaklı Misyon Farklılaşması Programımızda 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi yer alacak. Daha önce araştırma üniversiteleri
kategorisinde değerlendirilmeyen vakıf üniversiteleri bu yeni dönemde gösterdikleri performanslar ile aynı devlet üniversiteleri gibi yakından
takip edilecek. Başvuruda bulunan ve yapılan değerlendirmeye göre 3 vakıf üniversitemiz araştırma üniversitesi etiketi almaya hak
kazanmıştır.'