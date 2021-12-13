  • USD: 13,83 - 13,86
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

YÖK duyurdu: Vakıf üniversitelerinde yeni dönem

YÖK Başkanı Erol Özvar, Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması programında bazı değişiklikler yapıldığını açıkladı. Özvar, bu yıl itibarıyla vakıf üniversitelerinin de araştırma üniversiteleri kategorisine dahil edileceğini duyurdu.

Ekleme: 13.12.2021 - 12:28 Güncelleme: 13.12.2021 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
YÖK duyurdu: Vakıf üniversitelerinde yeni dönemYÖK Başkanı Erol Özvar, Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması programında bazı değişiklikler yapıldığını açıkladı. Özvar, bu yıl itibarıyla vakıf
üniversitelerinin de araştırma üniversiteleri kategorisine dahil edileceğini duyurdu.

İşte YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

'Bu yıl Başkanlığımız tarafından Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması programımızda bazı yenilikler yapılmıştır. Bundan sonra Araştırma
Odaklı Misyon Farklılaşması Programımızda 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi yer alacak. Daha önce araştırma üniversiteleri
kategorisinde değerlendirilmeyen vakıf üniversiteleri bu yeni dönemde gösterdikleri performanslar ile aynı devlet üniversiteleri gibi yakından
takip edilecek. Başvuruda bulunan ve yapılan değerlendirmeye göre 3 vakıf üniversitemiz araştırma üniversitesi etiketi almaya hak
kazanmıştır.'



Adana'da dün barıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Güvenlik tehdidine dönüşen dezenformasyona karşı dijital platformlar önlem almalı
Sarıyer sahilinde vatandaşları isyan ettiren görüntü!
Terör örgütü sloganları atılmıştı! Savcılık harekete geçti: HDP kongresine soruşturma
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Demirtaş 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' demedi
İşte İBB çalışanının terör sicili! Kandil’e gidip örgüt yöneticilerinden talimat almış
İstanbul’da inanılmaz görüntü: AVM’de güvenliğe tükürdü!
Sözcü gazetesinden 'Diyanet camilerden T.C.’yi kaldırıyor' yalanı
Gara'da MİT ve TSK operasyonu! 9 PKK'lı etkisiz
Ekonominin çarkları dönüyor! Sanayi üretimi 17 aydır yükseliyor: Türkiye ekonomisi cari fazla verdi
Edirne'de yağmur felaketi! Selden acı haber geldi...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu son kez toplanıyor
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı: Babasının öldüresiye dövdüğü bebek ilk kez görüntülendi
AK Parti'nin hazırladığı düzenlemenin detayları belli oldu! Stokçular için ağır cezalar geliyor
Bakan Bilgin'den emekli maaşlarıyla ilgili flaş açıklama: Emekli gelirinde düzeltme...
Pendik'te baba vahşeti! 7 yaşındaki kızının boğazını kesti
Öcalan sloganları atıp terör örgütü PKK marşı okudular! Skandalla ilgili suç duyurusu!
Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Milli elektrikli tren 2022 yılında raylarda olacak
İzmir'de sağanak sonrası yollar göle döndü!
Millet İttifakı'nda adaylık krizi! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu veto mu yedi? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş...
Bilim Kurulu üyesinden Omicron varyantı uyarısı!

Bilim Kurulu üyesinden Omicron varyantı uyarısı!

ABD'de kasırga dehşeti! Kasaba kibrit çöpü gibi dağıldı: Tek duyabildiğimiz çığlıklardı

ABD'de kasırga dehşeti! Kasaba kibrit çöpü gibi dağıldı: Tek duyabildiğimiz çığlıklardı

Meteoroloji’den flaş uyarı! İstanbul, Ankara ve çok sayıda ile kar geliyor

Meteoroloji’den flaş uyarı! İstanbul, Ankara ve çok sayıda ile kar geliyor

Bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği iddia edilmişti! O davada flaş gelişme!

Bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği iddia edilmişti! O davada flaş gelişme!

e-Ticaret devi Alibaba'da skandal olay! Tecavüze uğradığını söyleyen kadın işten çıkarıldı!

e-Ticaret devi Alibaba'da skandal olay! Tecavüze uğradığını söyleyen kadın işten çıkarıldı!

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi