YÖK duyurdu: Vakıf üniversitelerinde yeni dönem

YÖK Başkanı Erol Özvar, Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması programında bazı değişiklikler yapıldığını açıkladı. Özvar, bu yıl itibarıyla vakıfüniversitelerinin de araştırma üniversiteleri kategorisine dahil edileceğini duyurdu.İşte YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:'Bu yıl Başkanlığımız tarafından Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması programımızda bazı yenilikler yapılmıştır. Bundan sonra AraştırmaOdaklı Misyon Farklılaşması Programımızda 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi yer alacak. Daha önce araştırma üniversitelerikategorisinde değerlendirilmeyen vakıf üniversiteleri bu yeni dönemde gösterdikleri performanslar ile aynı devlet üniversiteleri gibi yakındantakip edilecek. Başvuruda bulunan ve yapılan değerlendirmeye göre 3 vakıf üniversitemiz araştırma üniversitesi etiketi almaya hakkazanmıştır.'