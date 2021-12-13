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Vatandaşın İETT çilesi bitmiyor! Arızalanan İETT'nin tamircisi: Rezillik

CHP'nin yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İETT çilesi bitmek bilmiyor. Daha önce de onlarca kez arızalanan, yanan İETT araçları vatandaşların çilesi haline gelmişti. Hatta vatandaşlar yolda kalan İETT aracını itmek zorunda kalmışlardı. İBB'nin yeterli kaynak ayırmadığı otobüsler yolda kalmaya devam ederken, A Haber'e açıklamalarda bulunan, arızalanan bir otobüsün şoförünün söyledikleri ise yaşanan durumu gözler önüne serdi.

Vatandaşın İETT çilesi bitmiyor! Arızalanan İETT'nin tamircisi: Rezillik
Ekleme: 13.12.2021 - 14:41 Güncelleme: 13.12.2021 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
Vatandaşın İETT çilesi bitmiyor! Arızalanan İETT'nin tamircisi: Rezillik
CHP'li İBB'ye ait İETT, vatandaşların çilesi olmaya devam ediyor. Arızalanan, yanan araçlar nedeniyle vatandaşın can güvenliği de tehlikeye atılıyor. Daha önce onlarca kez yolda kalan araçlar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşamış hatta bozulan araçları itmek zorunda kalmışlardı.

Arızalanan bir otobüsü tamir için gelen tamircinin açıklamaları, İETT'nin nasıl başı boş kaldığını ortaya çıkardı.

PARA KAYNAĞI AKTARILMIYOR

İETT'ye para aktarılmadığını vurgulayan tamirci 'Para sıkıntısı nedeniyle otobüsler yolda kalıyor. Belediye para yatırmıyor otobüslere. Bu yüzden sürekli yolda kalıyor otobüsler. Bu araçra şarj dinamosu nedeniyle yolda kalmış. Şimdi şarj dinamosunu değiştiriyoruz.' dedi.



EN BÜYÜK ÇİLEYİ VATANDAŞ ÇEKİYOR

En büyük rezilliği vatandaşın çektiğini belirten tamirci otobüs arızaları nedeniyle biz de oradan oraya koşturuyoruz, büyük rezillik çekiyoruz, ancak en büyük rezilliği vatandaş çekiyor ifadelerini kullandı.



DAHA DA KÖTÜYE GİDECEK

Bu durum hiç düzelmeyecek hatta daha da kötüye gidecek.


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