  • USD: 13,83 - 13,86
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı: Babasının öldüresiye dövdüğü bebek ilk kez görüntülendi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindekiler, tutuklanarak cezaevine konulan babası tarafından dövülen Cihan bebeği ziyaret etti.

Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı: Babasının öldüresiye dövdüğü bebek ilk kez görüntülendi
Ekleme: 13.12.2021 - 09:56 Güncelleme: 13.12.2021 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı: Babasının öldüresiye dövdüğü bebek ilk kez görüntülendi
Fabrika işçisi Yunus Göç, 29 Kasım günü Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde, ağladığı için 2 aylık bebeğini dövdü. Olay anına ait cep telefonu kamerası görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi gördükten sonra devlet korumasına alınan Cihan bebek, daha sonra anne Semra Göç'e teslim edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan baba Yunus Göç tutuklanırken, hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



CİHAN BEBEĞE ZİYARET

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki protokol üyeleri akşam saatlerinde annesi ile birlikte kalan Cihan bebeği ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Fatma Şahin, Cihan bebek ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve tüm ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde çalışma başlatıldığını söyledi.

Ailenin kendilerinden bir takım taleplerde bulunduğunu ve bu taleplerin giderileceğini belirten Şahin, “Cihan bebeğimizin sağlığı ve kendisi çok iyi. Annesinin durumu da çok iyi. Bebek ve aileyle ilgili çalışmalarımız yapıldı, ailemizin talepleri var. Ailenin talebi doğrultusunda Cihan bebek ile annesini yeni bir eve taşıyacak ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki de annesiyle kalan Cihan bebeğin sağlık durumunu yakından takip ettiklerini ve herhangi bir probleminin bulunmadığını ifade etti.


Adana'da dün barıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Güvenlik tehdidine dönüşen dezenformasyona karşı dijital platformlar önlem almalı
Sarıyer sahilinde vatandaşları isyan ettiren görüntü!
Terör örgütü sloganları atılmıştı! Savcılık harekete geçti: HDP kongresine soruşturma
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Demirtaş 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' demedi
İşte İBB çalışanının terör sicili! Kandil’e gidip örgüt yöneticilerinden talimat almış
İstanbul’da inanılmaz görüntü: AVM’de güvenliğe tükürdü!
Sözcü gazetesinden 'Diyanet camilerden T.C.’yi kaldırıyor' yalanı
Gara'da MİT ve TSK operasyonu! 9 PKK'lı etkisiz
Ekonominin çarkları dönüyor! Sanayi üretimi 17 aydır yükseliyor: Türkiye ekonomisi cari fazla verdi
Edirne'de yağmur felaketi! Selden acı haber geldi...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu son kez toplanıyor
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı: Babasının öldüresiye dövdüğü bebek ilk kez görüntülendi
AK Parti'nin hazırladığı düzenlemenin detayları belli oldu! Stokçular için ağır cezalar geliyor
Bakan Bilgin'den emekli maaşlarıyla ilgili flaş açıklama: Emekli gelirinde düzeltme...
Pendik'te baba vahşeti! 7 yaşındaki kızının boğazını kesti
Öcalan sloganları atıp terör örgütü PKK marşı okudular! Skandalla ilgili suç duyurusu!
Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Milli elektrikli tren 2022 yılında raylarda olacak
İzmir'de sağanak sonrası yollar göle döndü!
Millet İttifakı'nda adaylık krizi! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu veto mu yedi? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş...
Bilim Kurulu üyesinden Omicron varyantı uyarısı!

Bilim Kurulu üyesinden Omicron varyantı uyarısı!

ABD'de kasırga dehşeti! Kasaba kibrit çöpü gibi dağıldı: Tek duyabildiğimiz çığlıklardı

ABD'de kasırga dehşeti! Kasaba kibrit çöpü gibi dağıldı: Tek duyabildiğimiz çığlıklardı

Meteoroloji’den flaş uyarı! İstanbul, Ankara ve çok sayıda ile kar geliyor

Meteoroloji’den flaş uyarı! İstanbul, Ankara ve çok sayıda ile kar geliyor

Bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği iddia edilmişti! O davada flaş gelişme!

Bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği iddia edilmişti! O davada flaş gelişme!

e-Ticaret devi Alibaba'da skandal olay! Tecavüze uğradığını söyleyen kadın işten çıkarıldı!

e-Ticaret devi Alibaba'da skandal olay! Tecavüze uğradığını söyleyen kadın işten çıkarıldı!

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi